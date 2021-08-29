Одесса: Гей-парад во время чумы

29.08.2021 14:01 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Для начала несколько цитат.

О попытках воспользоваться на Украине свободой слова: «У нас есть право на мирные собрания, закрепленное в Конституции. Мы можем и должны выходить на мирные собрания, рассказывать о дискриминации». О диктатуре националистов в связке с полицией: «Полиция на них не реагирует из года в год — мол, радикалы есть везде. И этот момент ощущения безнаказанности — самое страшное. Они левых не любят, правых не любят, не любят атеистов, и кого завтра они будут атаковать — неизвестно». О надежде на прозрение власти: «Нужно надеяться, что рано или поздно эта скала треснет, появится политическая воля, понимание политиков, что это их ответственность, их электорат, надежда, что украинское общество повзрослеет».

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Такое себе здравое зерно и робкая попытка заявить об украинском гетто, отдаленно похожее на протест, правда? Все бы ничего, но цитаты эти принадлежат организаторам гей-парада. Уж поистине, горе стране, где говорить хоть что-то, помимо «Украина или смерть», могут только представители секс-меньшинств.

Итак, в Одессе прошел долгожданный, ставший уже традиционным (как в Европе) гей-парад. Долгожданный, потому что оставшемуся без хлеба народу нужны бесплатные зрелища — побоища, дымовухи, насилие, чтобы удовлетворить естественный обывательский интерес «Прибьют или не прибьют вон того малолетку с радужным флагом?».

Выходной день, «гарсоны» в кафе и ресторанах суетятся в ожидании последних лохов, зеваки охаживают достопримечательности с фотоаппаратами и прочее «Вэлкам ту Адэса, здоровэнькы булы». Но на глазах у туристов разворачиваются военные действия, по широте размаха напоминающие поимку русского шпиона.

В центр города сгоняют 400 полицейских, автозаки и пожарные машины, силовики перегораживают город, выставляют барьеры: «Эй, гражданина, ты туда не ходи — там Воронцовская колоннада, но ты ее по интернету посмотришь, шнеле!». Переговоры по рациям звучат столь серьезно, словно русский турист высадился уже на Марс; спецсредства проверены, шлемы подогнаны под периметр голов. И это в нищей стране — 400 полицейских! — которая не сегодня-завтра попросту не сможет содержать армию силовиков, государственность которой так же прочна, как бумажный скворечник в Антарктиде. И только на цирк денег не жалко! И думаете из-за педиков, которые скучные, без каблуков, перьев и бубнов? Нет, из-за нациков, заявивших о намерении разъяснить парад, как Шарик сову и профессора Мечникова.

Грозу содомитов который год изображает гитлерюгенд из организации «Традиции и порядок». Преимущественно это подростки в подтяжках с манифестом о «природной любви к жинкам», но с невыросшей любилкой, в сопровождении папиков из «Нацкорпуса». В знак протеста представители этой «традиционной семьи» срывают флаг Евросоюза, установленный возле мэрии.

Сколь мощным не был полицейский кордон с мигалками и прочими устрашающими спецэффектами, представители «ТП» бросили в толпу ЛГБТ дымовые шашки и распылили слезоточивый газ. А после возникшей под дымовой завесой кашей полицейское руководство отчиталось: задержанных националистов — 51 штука, 16 полицейских и 13 нацгвардейцев получили ожоги, ранения и травмы. Уголовные дела возбуждены сразу по трем статьям: нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов, хулиганство, совершенное группой лиц с особым цинизмом, и организация массовых беспорядков. Про флаг Евросоюза пока не сказали — ну подумаешь, фигня со звездочками.

И так каждый год. Что-то вроде совместных учений. Розовые пони прекрасно знают, что отгребут, и все равно прутся на марш, полицейские также прекрасно знают, что нацики «действиями в рамках закона» не связаны, поэтому отгребут от них тоже, но никто это не запрещает и всем хорошо — еще один повод долго говорить о пустом в пустоту.

Да, и вот вся эта «корейская народная опера», заграждения, дым, вопли — на фоне прочих «значимых культурных событий». Ведь в этот же день по Одессе прошел «антигейпарад» с плакатами «Православна родына — мицна Украйина» c участием священнослужителей, детей и аниматоров «кто во что горазд» — в украинских народных костюмах на ходулях, в образах свинки Пэппы и Губки Боба.

А также прогрохатало шествие клоунов с барабанами в рамках фестиваля «Рыжий город», организатором которого является Наталья Делиева, которая год назад баллотировалась в мэры от мертворожденной партии «Голос», а также запомнилась проведением клоунских концертов перед АТОшниками. Шествие было нужно, «чтобы заразить всех позитивом и хорошим настроением», — сказала Делиева. Дык, получилось!

На самом деле это называется агония — в последние теплые дни коммуналка еще не такая дорогая, поэтому побиться в конвульсиях радости еще можно. Они ж так и делают — электроприборы дома отключают, чтобы не платить, и бродяжничают по городу. Кто в подтяжках, кто в погонах и с шариками, кто в клоунских колпаках.

Смотришь на всех участников этого рядового уик-энда в Одессе, и не понимаешь — кто именно п-сы, по каким признакам отличить? И все, главное, за какие-то там права, о которых даже заявляют, заметьте, на неродном навязанном языке! Это за какие — за право сосать радужный леденец на пепелище? И где на ваших плакатах надписи «Стоп войне!», «Нет тарифному геноциду!», «Требуем расследования массового убийства людей 2 мая» или «Мой родной язык русский!». А, нету? Ну так перебейте уже друг друга. Не жалко.