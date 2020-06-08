Одесса готовится отчалить от Украины

08.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Об этом пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сторонники «единой и неделимой» унитарной Украины бьют тревогу. Одесса намерена реанимировать «сепаратистский» проект фактического отделения от остальной Украины через создание на своей территории «зоны приоритетного развития». Так называется новая попытка местных властей фактически отделиться экономически от остальной территории страны, которая ранее уже обсуждалась в вариантах создания «порто-франко» и «свободная экономическая зона» (СЭЗ)», – отмечается в статье.

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Указывается, что ранее эту идею активнее всего эту идею продвигали нынешние депутаты ВР Вадим Рабинович и Сергей Кивалов, а последний, как утверждали украинские СМИ, в свое время даже писал Конституцию для «Одесской народной республики», которая бы могла появиться на базе СЭЗ в Одесской области. Правда, после сожжения людей в Одессе тема сошла на нет.

«И вот проект, являвшийся украинским властям в ночных кошмарах, начинает вроде бы возрождаться. Причем, по инициативе не только нынешней оппозиции из числа депутатов ОПЗЖ, но и действующих одесских властей. Глава Одессы Геннадий Труханов распорядился создать рабочую группу по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной экономической зоны», – пишет издание.

«Что по этому поводу думают «патриотические силы» Украины? Конечно, они видят во всем этом пресловутую «руку Кремля». И говорят о «ползучей федерализации» Украины, якобы проводимой Москвой. При этом, конечно же, вспоминается, что в свое время Россия действительно предлагала Украине провести политическую реформу и стать федеративным государством, чтобы предотвратить рост центробежных настроений. Мысль о том, что Москва предлагала Киеву способ сохраниться, а не развалиться, просто не приходит им в голову», – говорится в публикации.

По мнению газеты, идея создания СЭЗ на базе Одесской области – это естественная реакция местных властей на беспредел, бездействие и некомпетентность центральной власти.

«Безусловно, сейчас все эти разговоры про «Одесскую народную республику» не имеют под собой серьезных оснований. Даже о статусе «вольного города Черноморска» речь пока не идет. Но когда Украина встанет перед гораздо более серьезными проблемами элементарной выживаемости населения (к чему ведет страну нынешняя власть во главе с Зеленским), то подобный выход будет оптимальным. И не только для Одессы», – считает автор.

«Только Одессе «уплыть» от Украины будет гораздо проще. В случае, если идея «порто-франко» сможет воплотиться в жизнь. И, как ни странно, ее будущее больше зависит не от нее самой, а от Киева. В котором этого не понимают. Не хотят или просто не могут», – резюмирует «КП».