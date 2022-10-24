Одесса и cнос памятника Екатерине II: Опять «не так встали»?

Новости Украины

Если задушить бабушку подушкой ради наследства — это будет убийство. Если договориться с врачами — это будет эвтаназия. Как в некоторых цивилизованных странах Европы. Вопрос, конечно, дискуссионный. Но именно так и выглядела дискуссия якобы с одесситами, якобы законная, якобы о демонтаже памятника Екатерине II.

Итак, на днях завершился электронный опрос одесситов на тему «Быть или не быть памятнику Екатерине II в Одессе?». 3914 человек проголосовали за то, чтобы «демонтировать памятник полностью». 2816 — «сберечь памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о «вредоносной» деятельности Екатерины ІІ». 329 – «сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей [к слову, в Одессе таких нет]». 641 — «оставить памятник на своем месте без изменений».

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В общем, они победили.

Выдохнули…

И, наверное, уже перечитали все эти посты самобичевания от одесситов в соцсетях — мол, если мы не голосовали, значит это заслужили. И высказывания тех, кто не в теме — «Одесса опять не так встала».

Но давайте все-таки разберемся, что происходит на самом деле.

Вряд ли кто-то не в курсе, но если есть такие — напомню вкратце. Шаблоны от ЦИПсО вроде «маркеры» и «нарративы» русского мира в отношении Екатерины II появились только в этом году. Раньше, с момента восстановления памятника в 2007-м, нацики обходились более понятными внутрикорпоративными формулировками — «Катька сука». Акты вандализма, коллективные обращения в суд от националистических организаций — так было все эти годы. И одесситы отстаивали памятник и, больше того, отстояли его в апелляционном суде. Но после директивы Зеленского с рекомендацией снести изваяние «с целью защиты национальных интересов» и «проработки вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», у местных властей не было уже дороги назад. Только голосование за снос памятника в горсовете было провалено — в основном, депутаты, конечно, трусливо воздержались, но и за снос не проголосовали — это факт. А в сентябре был объявлен онлайн опрос среди одесситов, результаты которого вы прочитали выше.

Ну а теперь вы спросите «почему результаты такие»?

С одной стороны, правда в том, что истерика патриотов с каждодневным осквернением памятника во время голосования, объяснялась просто — они не могли голосовать, так как данная процедура требовала наличия одесской прописки. У понаехов, новоявленных «одэсьцив», ее нет. С другой стороны, «на подвалах» СБУ сидят сейчас именно те, кто не побоялся дать паспортные данные в прошлых электронных голосованиях — «За возвращение проспекту Небесной Сотни исторического имени Маршала Жукова», или «Против присвоения Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда». Больше того, в последнем — в написании грамотного текста протеста — желавшим проголосовать помогал журналист Юрий Ткачев, арестованный в марте по сфабрикованному делу (путем подкидывания в квартиру взрывчатки), и вышедший через четыре месяца под залог седым… И тут каждый уже подумал: «Если так поступают даже с публичными людьми, то что же будет со мной?». И мало кому хотелось стать кормом для набивания базы СБУ. «Честное» голосование в концлагере — вот что это такое было.

Я даже не огорчился. И знаете почему? Потому что хорошие люди не пострадали, заявив публично о своей гражданской и политической позиции (меньше «сепаров» и «коллаборантов» будет арестовано). Потому что и в самой мэрии внезапно заявили, что «если данные пользователей для электронного опроса будут ложными, то соответствующие онлайн-кабинеты заблокируют и не учтут при подсчете голосов», и также внезапно уточнили, что «опрос носил консультативный характер, а окончательное решение о судьбе памятника примет городской совет».

До последнего надеюсь, что вся эта возня была затеяна «лишь бы Киев отцепился». Ведь как бы ни юлил косноязычный мэр Труханов, но так и не сказал конкретных «да» или «нет» в отношении памятника, а топонимическая комиссия горсовета, которую изо всех сил набивали националистами, и та — большинством голосов выступила против демонтажа. Также неоднозначно прозвучало недавнее заявление Труханова:

«От имени всех одесситов благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за особое внимание к Одессе и обращение в ЮНЕСКО с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии и включить исторический центр нашего города в список Всемирного наследия».

Имеется в виду, в том числе, и Екатерининская площадь с тем самым опальным памятник. Ну стащат они императрицу, — так что ж за обрубленную кочерыжку будут тогда ЮНЕСКО презентовать? А результаты голосования, носившего «консультативный характер», всегда можно «нарисовать» — в зависимости от похмелья Зеленского, мнения ЮНЕСКО, и от того, что будет в Одессе завтра — Украина или Россия? Подло и цинично? Да. Только люди, обладающие оружием и оккупировавшие Одессу — именно такие. А вот якобы не поддержавшие памятник одесситы — вообще ни при чем. Потому что, во-первых, они выживают. Во-вторых, знают, надеются — даже если памятник демонтируют, то еще чуть-чуть, и он будет возвращен назад.

И тут еще интересный факт: а знаете почему у патриотической общественности нет истерического припадка радости от победы в голосовании? А потому что на самом деле всего в голосовании приняло участие 7277 человек. Из миллионного города. Потому что миллионный город знает — ставки на дальнейшее выживание уже выше памятника, который, дай бог, простоит (как вариант, в мэрии заявят, что на демонтаж нет денег), и что глупо и подло во время «охоты на ведьм», экономического и энергетического коллапса, переключать внимание узников концлагеря на памятник. Тут или победа. Или все равно. И голосование нужно проводить уже не о судьбе памятника, а то, что референдумом называется…