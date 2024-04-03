Одесса и Харьков являются исторически русскими городами – и Россия вернет их себе.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макгрегора, уже упущено время, когда можно было договориться с Россией и сохранить контроль над этими городами за Украиной.

«Харьков, как и Одесса, оба являются исторически русскими городами. И осенью 2023-го года стало совершенно ясно, как, в прочем и с осени 2022-го года, что эти города снова станут российскими. Так что пусть не будет никаких сомнений в том, что эти города вернутся под контроль России. И это – одна из причин, по которым Рэй Макговерн и другие, кто хорошо знает русских, неоднократно призывали нас вести с ними переговоры, чтобы попытаться свести к минимуму территории, промышленные базы, а также города, которые украинцам придется потерять в результате урегулирования.

Что же, те времена прошли, и я думаю, что русские решили покончить с этим. У них достаточно сил, я не думаю, что это проблема для них. Они не нападут на Одессу немедленно – я думаю, что вы увидите больше действий дальше на север и северо-восток от Одессы, прежде чем они решительно повернут на Одессу», – заключил Макгрегор.