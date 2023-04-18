Одесса и Киев должны быть возвращены указом, а не референдумом – Кедми

Анатолий Лапин .  
18.04.2023 19:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Одесса, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


России не нужно проводить референдумы о присоединении территорий, которые ранее входили в ее состав.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России не нужно проводить референдумы о присоединении территорий, которые ранее входили в ее состав....

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По мнению Кедми, игры в демократию ни к чему не приводят, на Западе все равно в это не верят и не признают.

«Я не большой сторонник референдумов, и я не считаю, что это был правильный путь. Хотя, Россия считает. Россия хочет играть в игры видимой демократии – ну, пусть она играет, толку от этого нет. России и населению Крыма это было не нужно: на Западе этому не поверили, так что присоединение этих областей должно было быть другим способом. Может быть, менее демократичным, но демократия уже стала совершенно пустым звуком, в который никто не верит и каждый трактует по-своему. А завтра, что, будут проводить референдум в Одесской области? Или в Киевской? Это глупо», – заключил Кедми.

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