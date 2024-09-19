Одесса и Николаев должны быть освобождены, компромиссов нет – полковник Баранец

Между Россией и Украиной сегодня нет базы для будущих компромиссов и переговоров.

Об этом в эфире информагентства «БелТА» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«У меня очень большие аппетиты – не посчитайте меня идеалистом, фантазером и так далее. Полное освобождение Донецкой, Луганской народных республик, полное освобождение Запорожской и Херсонской областей, полное освобождение Одессы и Николаева. На этом фланге вот это меня бы устроило. Конечно, полное изгнание противника из Курской области. И третье – это, безусловно, я бы крепко подумал, сначала хорошенько подготовил харьковчан для того, чтобы они помогли нашей армии превратить Харьковскую область в один из субъектов Российской Федерации», – сказал полковник.

«Сегодня в мире нет гения, который мог бы нам сказать, что есть такой компромиссный повод для переговоров с Киевом, что может устроить и Киев, и Россию. И нет пока такого базиса. Сегодня мы уперлись на своих позициях, эти 12 пунктов хорошо знают в Киеве, они не принимают эти 12 пунктов, мы не принимаем украинские условия. Компромисса для переговоров нет, базы сегодня нет», – заявил Баранец.