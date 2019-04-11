Одесса как «АССА»: летчик Бабакин не настоящий

11.04.2019, Одесса, Татьяна Геращенко

Помните Бабакина из соловьевской «АССЫ» и его многозначительное «Мы должны быть добрее друг к другу, товарищ»? Примерно так, гадливо и не по-настоящему, выглядели власти и остатки деморализованных националистов 10 апреля.

Вчера исполнилось 75 лет со дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Из года в год, договариваясь о встрече на Аллее Славы, мы из чего исходим? «Лишь бы этих не было». Этих — значит представителей официальных властей с красными гвоздиками в желто-голубых лентах. Ведь речь идет не о формальности советских времен, когда победные даты можно было отметить и дома под «Белорусский вокзал» — за нас освободителей все равно поздравили бы пионеры с горнами, члены ЦК и Кобзон из телевизора. А сейчас…

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Сколько бы мэр Труханов не говорил красивых слов — «На теме фашизма спекулируют все, кому не лень, тем самым обесценивая великий подвиг наших предков», — но с таким же пафосом истеблишмент вручает АТОшникам пластмассовые ноги и топчется у голодоморных истуканов. И все это на глазах тех самых — великих предков-освободителей и родственников одесситов, погибших 2 мая в Доме профсоюзов. А наедине с совестью остаемся мы — обычные одесситы. Не строем, без тельняшек, «ничего не теряя уже», путем сердца идем с цветами к памятным местам, коих, еще не декоммунизированных, в Одессе около шестидесяти. И знаете, никому не страшно.

Вражескую военную технику 9 Мая мы уже пережили, аресты и обыски тоже, унизительные процедуры осмотра личных вещей за естественное человеческое желание положить гвоздику к мемориалу погибшим проходим постоянно. На этот раз — и я не одна заметила — полицейским даже неловко было. Когда на рамке металлоискателя я «зазвенела» (это оказались ключи) и «страж» заявил: «Покажите карман, что это?», я ответила, что динамит — всегда с ним хожу, а он извинился — мол, понимаете, такова инструкция. И глаза в пол, ведь у оккупанта хороших инструкций быть не может.

Полиция 10 апреля работала устало. По улицам уже не бродили дегенераты, всегда перемещающиеся стаей, с воплями «Москаляку на гиляку!». Их лидеры вроде убийцы-провокатора Стерненко рассосались сами — кто-то боится, кто-то пакует чемоданы, кто-то вопрошает «Куда бежать?» и грезит о бункере. Как они сами выражаются, клоуна Зеленского испугались, а точнее — потери кормушки. Смешная, согласитесь, плата за несколько десятков сожженных и замученных людей, «малая кровь» за переписанную историю. А кто-то попросту осознал, что был использован. Ну как при Кучме-Януковиче — модно было держать свою футбольную команду. При Порошенко каждый «можновладэць» обзавелся карманными активистами — надо землю поделить, «активисты» с воплями «Слава Украине!» строительные заборы будут сносить лбами; в мирное время можно спасать деревца и историческое наследие, а в даты великих праздников гадить выкриками про Бандеру, оскорблять матерей погибших куликовцев, бить женщин, пугать детей — правнуков героев-освободителей.

Вчера какое-то недоразумение из провокаторов спросило меня на Аллее Славы, «Зачем вы принесли цветы?», на что я поинтересовалась: «А когда день рождения у Бандеры и День защитника Украины?». Растерялось. Не ответило. А я еще добавила, что в эти самые минуты во всех городских школах рассказывают о незабываемом подвиге и обороне Одессы, что каждый одесский школьник придет домой с установкой «Одесса — город герой!». Так что отработали вы свое, ребята-бандерята. Только как там с когнитивным диссонансом во властных структурах — вопрос! Одной рукой распоряжения о проведении праздничных мероприятий в системе образования подписывай, когда даже определений «Советский Союз» и «Красная армия» не избежать, другой — «патриотов» прикармливай. Как бы мозг не разорвался. От перенапряжения.

…Памятный митинг на Аллее Славы у Вечного Огня, что называется, от народа, а не по «вказивке», был запланирован на 17.00. Он был практически сорван. Ведь вместо привычной речи из динамиков на стихи Рождественского: «Люди Земли, покуда сердца стучатся, помните! Какою ценою завоевано счастье, помните!..», на всю аллею и далеко за ее пределы неслись застольные украинские песни — настолько ужасные, что даже не Сердючка. Это был явно не самодеятельный, а официально санкционированный циничный воспитательный акт. Такая себе отличительная черта трусов и предателей (мало ли, куда политическая кривая заведет, а так — и вашим, и нашим). Колонки были выставлены у желтого «Богдана» (в таких по всему городу перемещались полицейские). Глушилка сработала на ура, полностью перекрыв «День Победы», который пели собравшиеся у памятника Неизвестному Матросу одесситы.

А на закуску из провластных колонок прогремела песня с припевом:

Сплять мільйони загиблих в окопах, —

Це моєї країни сини.

Де була б ти сьогодні, Європа?

Де була б ти, якби не вони?

До глубины прямо пронзило… Так и захотелось сказать: да не примажетесь вы к нашей Победе, ряженые скоморохи-убийцы! Патриоты в кавычках и без. В костюмах и камуфляжах. Сколько ни пойте. Или, памятуя все ту же «АССУ», «ты бы еще генералиссимусом вырядился, урод». И вообще Бабакин был не настоящим военным.