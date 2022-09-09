Одесса: Как БРДМ превратить в БДСМ

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Новости Украины

…только прошу, читая нижеследующий текст, не переставайте напоминать себе — все это правда, а не постановка модного столичного театра с Содомом и Гоморрой. А если музыка навеет и вам вдруг Панин с собакой вспомнится (а он вспомнится), то не забывайте, что он все-таки не заседает в Раде, не руководит городами, не состоит в теробороне, не минирует побережье и не бегает с оружием.

Итак, по порядку.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов долго не мог успокоиться после скандального интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором он призвал к переговорам и компромиссу с Россией. Он уже и фейком это нефейковое интервью называл, и Путину грозил почему-то еврейским кладбищем, а все мимо.

Не могли успокоиться и его новые «люби друзи», выискивая в патриотических девиациях Труханова очередные зрады. Но тут и выискивать не пришлось.

У Труханова же партия «Доверяй делам» называется, поэтому после скандального интервью он помчался в Николаев, чтобы сделать доброе дело.

«Посетил позиции украинских бойцов в Николаевской области и передал бронированную боевую разведывательно-дозорную машину [БРДМ]. Также передал бойцам другие необходимые в быту и фронтовой жизни вещи, — похвастался мэр в Фейсбуке. — Для меня очень важно быть рядом с нашими защитниками и знать, что мы вместе. Как и каждый украинец, я готов от начала и до конца защищать свой город, свою страну. И нет никаких сомнений: Украина победит!».

И вроде бы все хорошо и даже патриотичней некуда. «Побратимы» радостно приняли у Труханова БРДМ, Труханов, вырядившись как черепашка-ниндзя в бронежилет и прочие бьюти-доспехи, пофоткался для соцсетей.

А принимал бронемашину не кто иной как депутат Одесского облсовета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко (бандит, как и Труханов, однако из другого поколения — помоложе). Он тоже сейчас, полностью экипированный, ведет «бьюти-блоги» из-под Николаева — типа воюет (как Стерненко). Казалось бы, вопрос исчерпан, в Киев не вызывали, про интервью можно забыть, головорезы довольны.

Но не тут-то было!

«Труханов держит людей за лохов! — Высказался по поводу поездки в Николаев СБУшный провокатор, нацист-активист Демьян Ганул. — После заявлений по поводу переговоров с Россией, Труханов уехал в соседнюю область и торжественно под видео и фото передал одному из подразделений БРДМ. Меня заинтересовало, откуда у Труханова бронированное авто разведки? Оказывается, этот БРДМ еще 22 марта передал муниципальному караулу народный депутат «Слуги народа» от Одессы Алексей Леонов. Что же, значит Геннадий Труханов пиарится на автомобиле, который купили одесские предприниматели с помощью депутата?! Мэр палец о палец не ударил, чтобы как-то помочь бойцам, зато как красиво позирует перед объективами камер. Стыдно, когда мэр выглядит так жалко».

Напомню, что в начале СВО Труханов резко задружил с Ганулом и даже бродил с ним в обнимку, инспектируя бомбоубежища, явно подшофе и невпопад выкрикивая «Слава Украине!».

Теперь вот стал «жалким» и на обвинения Ганула не ответил. Его пиарщики даже не сочинили ему очередную отмазку «Это фейк!».

Оно и верно — трудно объяснить, зачем Труханов полгода прятал БРДМ. Может, по своим владениям катался — пиу-пиу, би-би, бах-бах! Или стоит подождать еще, а потом прикинутся шлангом:

«Я Штирлиц, я с бронемашины гайки скручивал!».

Э-э-э, тут все не так однозначно, тут обмозговать надо…

Между тем к праведному гневу Ганула присоединился и тот самый бандит Бабенко, благодарно принимавший машину — он записал видео, обратившись напрямую к президенту. Но у него все накипело — и памятник Екатерине II, и депутаты запрещенной ОПЗЖ в облсовете и горсовете:

«Доколе российские чудовища будут сидеть в президиумах?! Те, которые звали сюда русский мир, пропагандировали русский мир?!. Это я неадекватный или кто-то другой неадекватный, как такое возможное?!».

Вот только вместо того, чтобы поддержать товарища, патриотическая общественность тут же поинтересовалась у него: «А почему ты принял БРДМ у сепара Труханова?». «А почему ты, принимая БРДМ, сразу всего этого Труханову не сказал?».

Бабенко же по старой привычке стал забивать патриотам стрелки (брат на брата, ай-ай-ай), — а он «могёт»: неоднократно фигурировал в уголовных делах, применял насилие; во время выборов сам себя в машине взрывал, как в сериале «Бригада», все по скрепам, со спецэффектами.

Молчит только депутат от «Слуги народа» Алексей Леонов, собственно, и передавший Труханову БРДМ, как мы помним, еще в марте. А почему, спросите вы. Да потому, что занят другим — борьбой с депутатом одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Андреем Кисловским — Леонов обвиняет его в махинациях с землей.

Речь идет о том самом Кисловском, в прошлом члене Коммунистической партии, владельце элитного отеля с дельфинарием «Немо», а с февраля нынешнего года — еще и командире теробороны. Том самом, который попал весной в гей-скандал — он был задержан СБУ во время оргии с трансвеститом по имени Жасмин.

Эсбэушники якобы русского шпиона, встречающегося с Кисловским, ловили, а вышло вон как — полная дискредитация то ли коммунистического прошлого, то ли «героической обороны» Одессы в составе ТРО.

Ну, вы поняли — если об этом всем снять кино, то сценаристов обвинили бы в психических отклонениях и графомании. С такой постановкой только Богомолов бы справился. Или Молочников. Однако такой он и есть — одесский политикум. И что особо цинично — во время войны! Та и хочется воскликнуть:

«Болею в этом БДСМ за все команды!».

Все хороши! Все висящими на столбах отлично бы смотрелись.