Одесса: Как нажиться на блэкауте?

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В темной-претемной Одессе стоит светлая-пресветлая мэрия… В которой кто-то спер деньги на создание и оборудование распиаренных «пунктов-нэзламности», где лишенные всех благ цивилизации люди должны греться и противостоять «агрессору». Да нет денег — «само насралось» опять.

Но сначала об обстановке.

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Стоит мужик посреди темной улицы, смотрит на горящие окна и орет:

«Свет, я вижу свет! Я не видел его пять дней!».

И явно повезло мужику — всего-то пять дней не видел, хоть и съехал крышей. Тут, правда, окна внезапно гаснут — это эксперименты такие: дать людям на 10 минут свет и хватит. Такая вот картинка из Одессы.

И, несмотря на ура-патриотические заявления властей о том, что в городе и области возобновляется электроснабжение — у мэра и губернатора электричество действительно есть — в Одессе продолжается блэкаут.

Продолжается со всем сопутствующим: взрывами газа вместе с вынесенными стенами домов, ДТП, грабежами всего до чего в темноте руки дотянутся — до генераторов или будок с колбасой, пожарами и периодически «самовоспламеняющимися» трансформаторами.

Тогда как поведение местных главнацистов поразительно — по логике, да и судя по рукам, «которые ничего не крали» — их действия напоминают «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина. Понятно, что эту «русскую пропагандистскую крамолу» они, конечно, не читали. А зря — по уровню идиотизма и воровства очень напоминает.

Для начала гауляйтер, глава областной военной администрации Максим Марченко, заявил:

«Публичная информацию о том, когда жителям региона дадут свет, будет засекречена».

Это само по себе «прекрасно», особенно учитывая, что мнимые псевдографики отключений никогда не совпадали с реальностью. Или кто-то скажет, что отсутствие света с 15 ноября (а именно в таких условиях живет ряд одесситов), это по графику?

Но далее еще интересней: почему сведения об отключениях при тотальном блэкауте, о котором и так все знают, вдруг стали военной тайной, разглашение которой карается как за измену родине?

«Информацией из открытых источников начали пользоваться российские военные для того, чтобы наносить новые удары по критической инфраструктуре Украины», — умозаключил Марченко.

По его словам, «враг использует публичную информацию о ремонтах энергосистем, чтобы планировать и наносить новые удары», а если свет и дальше будет отсутствовать, «информацию о восстановлении сетей будут сообщать очень осторожно».

Еще он прямо в духе Кличко добавил:

«Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует».

К земле готов? Всегда готов!

Однако, помнится, до этого эпичного обращения он говорил, что, скорее всего, без света придется сидеть три месяца.

Только от обращения к обращению данные меняются — по состоянию на сегодня «все стабильно».

«Ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой благодаря работе всех причастных служб, — это уже слова мэра Геннадия Труханова. — Всегда можно обратиться к развернутым в городе «пунктам нэзламности» — согреться, подзарядить гаджеты или выпить горячего чая или кофе. Помним, что любая паника играет врагу на руку, ведь это то, чего он и ждет. Держимся вместе, поддерживаем друг друга и верим в Победу!».

Итак, про «пункты нэзламности». Это же прямо каждодневная история — из Киева грозно спрашивают: «Ну, сколько вы их развернули?». И оба вышеназванных гауляйтера рапортуют: «Столько-то и столько-то! Деньги из бюджетов выделили! Всем оснастили». И пиарятся потом на этих убогих пунктах из говна и палок, в которых можно засесть и гордо петь песни про «суровые годы».

Часть пунктов — в палатках все же совсем холодно — разместили в школах. И тут на поверхность вылезла очередная «зрада».

В телеграм-каналах пошли массовые жалобы от родителей школьников и самих школьников — мол, все для оборудования «пунктов нэзламности» просят детей принести электрооборудование, удлинители, электрочайники, чай, кофе, продукты, посуду. И вообще все, что не жаль. Просят, как это теперь водится, добровольно-принудительно.

Люди возмущены не только тем, что в условиях блэкаута и лишения иных благ из прошлого века, их пытаются обобрать. Не только ситуацией, когда школы не работают, и если в школы собираются дать свет — значит могут, значит сознательно его отключают в жилых домах…

Но больше всего вопросов к мэру и губернатору — «где деньги, Зин», если у детей требуют даже спички?! Не соглашаешься — ага, не иначе сочувствуешь врагу!

Но все-таки, где деньги?

Что интересно, с 5 декабря — с блэкаута-2, когда после ударов по энергосистеме Одесской области, город намертво отключили от электричества, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины начали серию обысков в мэрии.

Подозрения были предъявлены трем замам Труханова, которым вменили «создание преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах» — мухлевали на бюджетных деньгах, заметьте — это важно — в прошедшем времени.

История пока мутная, но больше напоминает «рейдерский захват» мэрии, чтобы с бюджетом так мухлевали уже сугубо свои люди, а все еще неугодный Киеву Труханов остался совсем без поддержки. Ведь как он не выдает в эфиры бесконечный словесный гопак и не проклинает «проклятых орков», а своим так и не стал.

Но результат всей этой «единой преступной схемы» на доходах с войны один — последние нитки с рубашек в «пункты нэзламности» должен тащить нищий мирняк. И именно этот факт никого не волнует. Не то что старые коррупционные дела — их тысячи можно накопать, если копать честно. Но нет — опять политический заказ.

Дичь? Дичь. То есть как всегда.