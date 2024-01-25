Одесса: Как в 41-м…

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чем, казалось бы, можно добить потенциальных смертников Одессы, по любому живущих возле военных объектов.

В общем, всех бессмысленно выживающих можно добить еще и «заботой» настоящих бандеровцев, которые яростно и героически освобождают устроенный в городе концлагерь от его узников. Только типа бескровными методами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Так, в последние дни на парадных и квартирах уклонистов от уплаты коммунальных услуг появились «желтые звезды» с надписями «Здесь живет должник». Вообще, это почти каждый. Ибо одни уехали, другие на маргинальном положении и всяких «миротворцах», поэтому официально заработать не могут, третьи еще и Монтян наслушались с мантрами «не платить!», плюс нищета (если ты не военком, конечно)…

Такой, например, лайфхак от местного водоканала. Объявление:

«Внимание, по адресу такому-то будут проводиться ремонтные работы. Для их ускорения немедленно оплатите задолженность!».

Далее прилагается количество должников — где-то по сто на двор, а живодеры, расклеивающие бумажки, еще и сообщают, что в случае неуплаты вообще не подключат воду — в смысле, всем — целому двору или высотке.

Теперь внимание, вопрос знатокам? Ну, кто еще оставлял Одессу без воды — правильно, фашисты в 41-м во время оккупации.

«Потребитель! Информируем, что постановлением Кабмина №1405 от 29.12.2023 отменен запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг должникам, начисление и взыскание штрафов, пени»…

А это уже «письма счастья», которыми коммунальщики круглосуточно бомбардируют горожан. Для поддержания морального духа, понятно же.

Но тут, что интересно — прямо лабораторный эксперимент с крысами — вот как, казалось бы, должны мыслить еще трепыхающиеся? В первую очередь, подумать о несправедливости происходящего и разобраться, кто главный враг. Но нет. Вместо этого они вовсю «майданируют» в дворовых чатах, требуя «Подайте должников, огласите фамилии, дайте хоть за горло подержаться!». Это у них выживающий (вернее сказать, доживающий) сосед виноват…

Также из «писем счастья»:

«Информируем, что Законом №3048-IX от 05.05.2023 возобновлено автоматическое блокирование банковских счетов должников. Предупреждаем, что в случае неуплаты долга ваши банковские счета и платежные карты могут быть заблокированы».

Как подтверждают одесситы в комментариях тг-каналов, «уже блокируют платежные карты — социальные, пенсионные, детские и т.д. Не имеют права? Ха-ха-ха, три раза. Имеют. Люди на пороге нищеты, война, цены летят в небо. Но жирные коты, продолжают жрать как не в себя. Отольются им мышкины слезки, я очень надеюсь».

На фоне происходящего смешно и жалко выглядит весть от мэра Труханова, который поделился своей радостью. Мол, посетил первую и единственную в городе семью, которой дали квартиру вместо уничтоженной.

«Все помнят страшную ракетную атаку на Одессу, произошедшую летом. Тогда были повреждены учреждения культуры, детские сады, пострадали десятки жилых домов в центре города. Один из них, на улице Приморской, был полностью разрушен. Там жила семья, которая в результате действий российских террористов, за мгновение потеряла крышу над головой», — заявил Труханов.

Повторюсь — семья первая и единственная, которой государство выделило квартиру. Первая и единственная… Но бомжей, ночующих сейчас в «пунктах нэзламности» по причине аналогичной потери жилья, мэр почему-то не порадовал своим визитом. Зато с гордостью вручил упомянутой семье (не ржать)… сертификат на стиральную машину, с гербом городского совета, в рамочке. М-да. Правда, на кой она им без воды и без электричества?..

Кстати, еще шоколадку принести надо было, как и полагается «хорошим фашистам».