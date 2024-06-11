Одесса. Как врачи скорой помощи военкомат победили

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В Одессе неистово выли сирены — не воздушной тревоги на этот раз, а машин скорой помощи, массово. Дружно, всем составом врачи объявили войну военкомату – и пока что победили в ней.

Все началось с пробивания очередного дна живодерами ТЦК Киевского района, куда, как того и требует новый закон о могилизации, пришел фельдшер, чтобы обновить данные. Могилизировать мужчину решили прямо на месте, отчего у него поднялось давление (предпенсионный возраст). Однако прибывшую на вызов бригаду скорой… тоже было решено могилизировать в полном составе, после чего к военкомату потянулись неотложки со всех районов города.

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Под стенами ТЦК началась революция местного масштаба, в которой отпор зарвавшимся тэцэкашникам дали именно медики — после того как люди в «пикселе» попытались залить их газом из баллончиков и забить ногами, те достали из машин… биты и отоварили могилизаторов. Некоторые и вовсе убегали от людей в белых халатах как Сидоровы козы.

Итого захваченных врачей продержали в военкомате четыре часа, но все-таки отпустили.

Случившееся стало для врачей последней каплей — бронь от армии им не светит (чай не клоуны). Так совпало, что именно в день конфликта прошло общее собрание сотрудников областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, только усилившее ощущение Дамоклова меча.

«За последние месяцы уже около 20 сотрудников одесской «скорой» были мобилизованы, причем зачастую путем обмана. Например, иногда руководство посылало их в ТЦК якобы чтобы просто обновить данные, а в итоге они получали повестки в боевые части и в тот же день уезжали в учебные центры», — сообщают местные тг-каналы, ссылаясь на информацию докторов.

А вот, что рассказала журналистам одна из медиков, участница акции протеста:

«Руководство нас просто бросило на произвол судьбы. Люди чувствуют несправедливость и реальную опасность для своего будущего. Многие опасаются выходить на работу, берут неоплачиваемые отпуска, пытаются «залечь на дно». Если ситуация не улучшится — пойдет шквал увольнений. По факту, идет разрушение структуры городской скорой помощи».

Пришлось взяться за биты…

Несмотря на то, что масса роликов с происходящим на акции протеста гуляет по Сети в различных вариантах, в самом ТЦК свое поражение прокомментировали, как всегда, расплывчато:

«В настоящее время активно распространяется информация по ситуации вокруг нарушения общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК. Сообщаем средствам массовой информации и населению о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий. Просим всех воздерживаться от распространения дезинформации».

Плюс вояки, по мнению медиков, обнаглели уже до такой степени, что заявили — дескать, у задержанного фельдшера, лично явившегося в ТЦК… не было документов. Вот его и задержали.

В военной прокуратуре же побоище квалифицировали как хулиганство. Правда, не сообщили, в отношении кого. Хотя нетрудно догадаться, что своих, живодеров, сдавать никто не будет.

Напомню, что в марте, когда в результате «героической работы ПВО» прямо на улице погиб прибывший на вызов фельдшер, нацистские пропагандисты разве что на лоб себе не лепили фотографии его трупа. Понятное дело, обвиняя в случившемся «проклятую русню».

«А как же тогда массовая могилизация медработников?», — спросят наивные граждане. О, нет — это другое…

К слову, интересно, что будет, когда по такой же схеме начнут задерживать пожарных? У тех ведь не только биты в багажниках храниться могут — они и огнетушителем приложат. Давно пора.