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В Одессе и области продолжают хоронить военную верхушку, выкошенную «искандерами» 15 марта.

Напомню, что тогда местная ставка проходила в детском лагере «Виктория», по которому и пришлись удары.

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В ВСУ эту атаку назвали самой мощной за два года, а министр обороны Великобритании отменил поездку в Одессу «из-за угрозы российского обстрела».

Социальные сети местных чиновников и нацистов-активистов заполнены черными лентами. Но по случайно погибшим мирным гражданам, спасателям и медикам с пафосом не скорбят — то ли дело «элита».

Напомню, что ликвидированы были бывший первый заместитель мэра города Сергей Тетюхин, командир полка «Цунами» штурмовой бригады Нацгвардии «Лють» Александр Гостищев и заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко.

Последние отметились «геройствами» не только в ВСУ — собственно, именно под их руководством после 2014 года в Одессе выкашивались остатки участников Русской весны, они же напрямую действовали в связке с «Правым сектором» и прочими «нацкорпусами», так что «награды нашли героев» в прямом смысле.

Помимо крокодильих слез, сразу после случившегося нацисты, как один, призвали искать наводчиков (наконец-то по-настоящему страшно стало).

Это ведь только наивный обыватель охает-ахает после «трогательно-слезоточивых» побегушек мэра и гауляйтера по больницам, дабы проведать «на камеру» раненый мирняк. На самом деле всех случайных жертв прилетов (взрывная волна, ПВО) проверяет в такие моменты СБУ — на предмет «связей с Россией» и поиска доказательств «передачи врагу координат удара». На этот раз тоже нашли.

Как передали одесские паблики, именуемые в народе эсбэушными помойками, в Одессе действительно была задержан предполагаемая наводчица, действующая по идейным соображениям:

«По данным наших источников, это женщина, 30 лет, которая жила поблизости. Сообщается, что сделала она это бесплатно, и сама же пострадала от прилета».

Ну а еще они мстят. Так, очередной бывший заместитель мэра Олег Брындак, служащий сейчас в отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода (многие чиновники высокого ранга сбежали на фронт, опасаясь арестов за коррупцию и растраты), расписал противотанковые мины ТМ-62, содержащие восемь кг тротила, которые крепятся к тяжелым дронам.

«За Сергея Тетюхина» и «За Сашу Гостищева», — пометил он фугасы и заверил, что они уже были сброшены на позиции противника.

Другими словами, после означенного прилета нацисты перевозбудились не на шутку, ибо за два года денацификация до них никак не долетала, и уже не рапортовали о «геройском геройстве козаченькив, выкашивающих орчатню».

Многие связывают такой повальный страх в среде нацистов еще и с тем, что помимо погибших экс-полицаев, не могло обойтись и без военных жертв рангом пониже, ибо, как неоднократно сообщалось, в уничтоженном лагере два года располагались ВСУшники. К тому же, как сообщил ряд российских СМИ, есть информация, что в соседнем лагере «Мечта» в момент прилета второго «искандера» находились иностранные наемники, даже приводят цифры — около сотни погибли, столько же ранены, балакали по-французски.

Но, как удалось выяснить у местных жителей, сотен они не видели, а вот людей в военной форме и в гражданском, говорящих на французском, очень даже наблюдали.

Примечательно, что удар по лагерям «искандерами» произошел аккурат после бурной реакции нацистов на пространные высказывания Макрона (то заявлял, то не заявлял) о направлении в Одессу десанта из Мулен Руж, пардон, французского военного контингента. Что ж, можно сказать, дождались. Как всегда за счет смерти простых людей…

А что до поиска и поимки наводчиков, то напомню в очередной раз — по лагерям прилетает не впервые. И год назад точки недавних прилетов публиковали и военные, и ведомство МЧС. Все, опять-таки, сделано собственными руками. Для этого даже не надо кошмарить и подозревать людей. Как говорится, «сами все предложили, и сами все дали».