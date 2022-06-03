Одесса: Кирдык и море

Новости Украины

А что это такое происходит? В Одессе начали снимать блокпосты (не везде, конечно), вывозят по ночам тероборону из школ, запустили трамваи по туристическим маршрутам, соединяющим пляжи — от Ланжерона до Аркадии и по Большому фонтану, и открыли прибрежные забегаловки. И вот сидит их персонал, в карты играет, а заведения пустуют.

Рагуль ведь не понаедет — рагуль по европам сейчас справки собирает, доказывая, что остался без хатынки, а вовсе не сдает ее втридорога, что пешком через «гаи та стэпа» пришел, а не приехал на Мерседесе, и что из имущества у него только одни носки Житомирской носочной фабрики, закрытой еще при «хорошей мирной украинской жизни», а не после бомбежек.

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А что местные? На них надежды катастрофически мало — местные без работы, а бюджетники кукуют с сокращенной на треть зарплатой — во имя нужд армии! Так что пить на жаре чашку кофе за 5 долларов они, сами понимаете, почему-то отказываются. И главное — вход на одесские пляжи строго-настрого запрещен.

В иных случаях курортный сезон открылся бы уже 1 мая. В этом году не открылся вообще. На днях мэрия выступила с официальным заявлением:

«В который раз напоминаем — сейчас категорически запрещено находиться на пляжах, поскольку на побережье проведены соответствующие работы по обеспечению обороны региона». И зачем, спрашивается, эта трехэтажная, типа политкорректная конструкция — «соответствующие работы» — если на песке через каждый метр понатыканы таблички «Заминировано»? А полицейские вручают прогуливающимся пугающие брошюры: «Посещение запретных зон на пляжах может привести к трагическим и непоправимым последствиям!».

Впрочем, старожилы знают, что заминировано отнюдь не все побережье, и речь явно идет об идиотизме, а не о реальных мерах безопасности. С ряда пляжей песок еще в начале марта свезли — те самые мешки, которыми для картинки обложили Дюка и Оперный, и которые вы все видели в Интернете — это тот самый песок, он, родимый. Нет песка — куда ж мины закапывать?..

Засим некоторые «пляжники-нелегалы» даже вступают с полицейскими в спор — мол, почему нельзя даже на пирсе загорать — бетон же не заминирован?! На что стражи порядка дежурно отвечают:

«Потому что мина может сдетонировать даже на движение».

Для пущего запугивания — и чтобы перевести стрелки — СМИ периодически показывают якобы прибитые к берегам морские мины, поясняя, естественно, что «их запустила страна-агрессор».

Да, самые отчаянные, минуя запрет, успели открыть сезон и сплавать до волнореза еще в апреле, но с наступлением лета лавочку окончательно прикрыли.

Но есть они — богоизбранные!

На днях я наблюдал следующую картину. Только лишь подходя к пляжу (гулять, не спускаясь на песок к морю, пока можно), когда горизонт еще перекрывали кроны деревьев, услышал плюханье в воду, словно бомбовоз упал, и после каждого плюха —крики «Слава Украине!». Пришла мысль: «Наверное, волонтеры опять за песком приперлись». Однако, когда деревья расступились, предстало диво дивное: на пирсе валялись автоматы и камуфляжи, а их хозяева из теробороны, выдавая в себе не одесситов — не ласточкой, и не солдатиком — прыгали, как мешки с компостом, в воду, сопровождая это дело СУГСом.

Парадоксально, но факт — мины на тероборону почему-то не детонировали. Когда парубки нацепили автоматы на голые тела (не, слава богу, они были в трусах), взяли одежду под мышки и принялись звонить своим галям, стало ясно, что воины света вусмерть пьяны. «Так, Галя, я був у мори! Та то такэ. Та хер знает, дэ тот Тарас, мэни насрать — нэхай сыдить у своему Кыиви, а я на мори».

«Защитники» пребывали в таком состоянии, что в принципе могли принять за агента Кремля кого угодно — в зависимости от того, светит солнце или зашло за тучу. И, соответственно, могли пальнуть. Да что говорить, если главнацист по Одессе на довольствии СБУ Демьян Ганул попал недавно в скандал, когда ехал с побратимами из теробороны за рулем пьяный, их остановила другая тероборона, тоже в хлам, а после с этим разбиралась уже полиция. Ничего криминального, к слову, она в случившемся не нашла.

И в противовес — случай, который до сих пор обсуждает вся Одесса — бойцы теробороны избили мужика только за то, что тот попробовал искупаться в море. Не попросили уйти, а избили…

И все это на фоне понтов — пустующие трамваи запустили, кондукторы радостно объявляют «Остановка Пляж Дельфин!» или «Пляж Отрада!», официанты прибрежных кафе кидаются на всех прохожих с целью завлечь на ланч, Зелентрест цветы повысаживал… В связи с чем опять хочется вернуться к вопросу: к чему все это? Для кого? Или гражданская власть города в пику военной не смогла устоять перед своим любимым делом — барыжничеством в курортный сезон, или они все вместе завершили для себя войну, так что в море плещутся, не боясь ни своих, ни вражеских мин?..

Кстати, сами военные ситуацию пока никак не комментируют, хотя обычно их спикеров не заткнуть — опрокинется в пункте приема стеклотары тележка с бутылками, звук разнесется, зашуганные взрывами люди запаникуют, а военная администрация тут же: «Сохраняйте спокойствие — это героическая работа нашей системы ПВО» (угу, особенно над жилыми кварталами). А тут молчок.

Однако кто во всем этом сюре сражается с одесситами, как не она самая — украинская оккупационная власть?..