Одесса, Кировоград, Запорожье… Что еще станет Россией?

11.05.2022  15:53 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Денацификация, Дзен, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

К тому времени, как Херсонщина обратится к президенту РФ с просьбой включить регион в состав России в конце этого года, в регионе административное устройство будет полностью соответствовать российскому законодательству, будет ходить рубль и организована выдача паспортов РФ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

К тому времени, как Херсонщина обратится к президенту РФ с просьбой включить регион в...

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По его словам, структура Херсонской области в составе РФ будет повторять устройство других субъектов. Выдача пенсий и пособий в рублях будет проходить с нуля, поскольку украинская сторона не предоставляет реестр получателей. Переход в гражданство РФ будет постепенным без очередей и паники. Сейчас жители Херсонщины получают угрозы со стороны СБУ и националистических формирований за сотрудничество с пророссийской властью.

«Стоит вопрос [об административном устройстве] после освобождения от фашизма Николаевской области, Одесской, Запорожской и Кировоградской. Если говорить о губернии, то она была большой, и Одесса, и Кировоград в нее входили. Об этом мы будем говорить в перспективе. Пока давайте дальше освобождать исконно русскую землю», – заключил Стремоусов.

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