Одесса: Кому предназначена удавка, появившаяся на памятнике Екатерине II?

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Новости Украины

Особенности войны в Одессе — в то время как военкомы охотятся за сыновьями нищих, которым нечем откупиться от армии, чтобы пустить их на пушечное мясо, идейные половозрелые мужичины пишут на памятнике Екатерине II «х…» и слывут героями Украины, даже не нюхав того фронта.

А впрочем, судя по поступкам, у них и справки должны иметься. Из психоневрологического диспансера.

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2 ноября в Одессе — день, негласно считающийся Днем памяти погибших в Доме профсоюзов (восемь с половиной лет с момента трагедии), прошел под эгидой «Кто плюнет в памятник императрице посмачнее».

Утро началось с радостного гуляния по соцсетям фотографии: на голове бронзовой Екатерины — красный колпак, в руке — связанная из веревки удавка. По задумке авторов, сей набор должен наталкивать их соплеменников на мысли о «палаче украинского народа».

«Х…р вам, а не Одессу! — Подписал снимок председатель Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк. — Очень красноречивая инсталляция появилась на маркере путинского кровавого «мира» на Екатерининской площади. Это петля для оккупантов или коллаборантов из городского совета?».

«17 ноября — день смерти Екатерины II, он же должен стать последним днем ее нахождения в публичном пространстве Одессы», — заявил активист всего активного Артак Григорян, знаменитый тем, что не раз обливал памятник красной краской, а на публичных слушаниях среди горожан, посвященных судьбе скульптуры, предложил поставить вместо Екатерины свинью.

«Дальше только демонтаж!», — отрезал СБУшный провокатор Демьян Ганул и кинул клич по сбору авто и техники, чтобы самовольно снести памятник.

На самом деле можно привести еще сотни постов и комментариев активистов без одесской прописки, составленных по одной методичке. Не сильно отличается от них и пояснение инициатора вандализма — лидера общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского:

«Маркерам русского мира не место в украинском городе. Мы считаем, что такой вид [с мешком на голове и удавкой] значительно лучше. Екатерина уничтожила остатки украинской государственности, уничтожила Запорожскую Сечь, закрепостила крестьян и проводила политику государственного антисемитизма. Но в городе есть власть, и это ее работа — убрать то, что не должно стоять. А пока власть не берет ответственность на себя, заигрывает с электоратом — ведь Одесса необычный город, он тормозит за развитием украинского общества в целом — Екатерина пусть постоит в таком виде».

Про «заигрывание с электоратом» Балинский оговорился по Фрейду и раскрыл карты — т. н. электорат, то есть одесситы, действительно против демонтажа памятника. Таким же до «евромайдана» был и сам Балинский, пока не почуял конъюнктуру.

Карьера же (до 14-го года наш герой изображал из себя эколога) поперла после очередного проукраинского митинга, когда, не поделив матюгальник, Балинский и его коллега по активности покусали друг друга. Так что о справке из ПНД я упомянул не просто так.

Как свойственно шизофреникам, Балинский с упоением и дотошностью делился с журналистами своими приключениями: рассказал, как был в историко-краеведческом музее, где хранятся фрагменты оригинальной скульптуры Екатерины, как тщательно измерял ей голову, чтобы сшить красный колпак, как проделывал в нем прорези для глаз, арендовал автовышку…

«Полиция, сразу несколько нарядов, прибыла на место еще в процессе «переодевания» памятника, — горделиво поведал этот нездоровый человек. — Патрульные вызвали участкового, который составил админпротокол о нарушении правил благоустройства города. Мы спросили у полицейских, почему не за хулиганство. Нам ответили: «Потому что признаков хулиганства мы здесь не видим».

«И так с каждым Пушкиным и Булгаковым будет, пока они не исчезнут с нашей земли!», — пригрозил еще один нездоровый человек (и «одессит»), киевский журналист Богдан Логвиненко. А патриоты радостно подхватили его посыл и пообещали повесить на привязанной к руке Екатерины удавке всех «сепаров» и всю «вату».

И знаете, почему они так остервенело пытаются стереть с лица города его историю и всех, кто ее знает? Да потому, что генная память, ведь именно таких как они, и именно повесили в 44-м, после освобождения Одессы от нацистов, не дожидаясь прихода Красной армии.