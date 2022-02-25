Одесса: Кровь раненым ВСУшникам просят сдавать только трезвых граждан

25.02.2022  00:01 (Мск), Одесса
Татьяна Белая.  
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Одесса, Украина
Новости Украины

Как сообщил глава Одесского горздрава Левон Никогосян, «в настоящее время прекращаются плановые госпитализации и операции до отдельного распоряжения».

К тому же из города внезапно испарилась коронавирусная истерия, равно как и сводки зараженных и умерших от ковида граждан. Даже кислородозависимые больные, по словам Никогосяна, находятся дома, а не в стационарах.

Как сообщил глава Одесского горздрава Левон Никогосян, «в настоящее время прекращаются плановые госпитализации и...

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Такая ситуация наблюдается из-за того, что все силы брошены на оказание медпомощи раненым украинским военным. Волонтерские организации и мэрия безостановочно обращаются к одесситам:

«В сложившейся ситуации существует неотложная потребность в максимальном пополнении резерва донорской крови. Необходима кровь всех групп».

Как чиновники, так и общественные активисты настойчиво напоминают, что поделиться своей кровью можно только находясь в трезвом состоянии, «исключив прием алкоголя хотя бы за 48 часов до сдачи крови».

Видать, были прецеденты…

 

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