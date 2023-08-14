Одесса: Ладони, полные осколков ПВО

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Одесситы приходят в себя не столько от последней мощнейшей ракетной атаки (хотя не без этого), сколько от заявления руководителя объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк»:

«Непосредственно центр Одессы был под ударом. Ракеты приходилось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами».

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После такого однозначного заявления даже коцюбеевцы зачесали репы, призадумавшись: а не пора ли двигать до дому, до хаты? Тем более, когда набегавшись по дворам в процессе собирания небесной манны — «а щось такэ цикавэ падало з нэба, га!» — они, мягко говоря, ох… , то есть «охопылыся» когнитивным диссонансом. Ведь это были не бусы и не зеркальца, а совсем другие «цикавынки» — поражающие элементы ПВО. Осколки ракет, на которые они сами и донатят…

А вот теперь итоги этого благотворительного «салюта»:

296 поврежденных жилых домов и 1460 выбитых окон (официальные данные мэрии, основанные не на реальности, а на заявлениях пострадавших, то есть сильно приуменьшенные).

7 поврежденных учебных заведения, среди которых детсад, студия творчества, гимназия, художественная школа имени Глазунова, детско-юношеская спортивная школа и студенческое общежитие.

4 поврежденных медучреждения — стоматологическая клиника, две женские консультации и старейший в городе роддом №2, в котором «одэсьци» точно не рождались…

Весомые повреждения получили и ряд обычных средних школ, по иронии судьбы, больше всего на улице Льва Толстого, ожидающей своей очереди на переименование. Не правда ли, интересно, теперь школы восстанавливать будут, или потратят деньги на новые таблички с названиями, которые не на что вешать?

Кстати, и не будем забывать, что в центре Одессы — независимо от того, частный это дом или казенный, но каждый второй из них (если не каждый) — это памятник архитектуры.

Еще как результат — полностью выгоревший и разрушенный, не подлежащий восстановлению, гипермаркет Fozzy. Трое его раненных сотрудников и еще 270 человек обслуживающего персонала, оставшегося без работы.

Разрушения уже в который раз масштабны и неизвестно, что еще всплывет — как правило, более-менее точная картина катастрофы вырисовывается лишь через неделю после очередного маниакального всплеска геройства ПВО.

По информации же Минобороны РФ, удар наносился «по местам производства и хранения безэкипажных катеров», которые ВСУ использует для атак на Черном море. «Все цели поражены», — говорится в сводке ведомства.

Конечно, возникают вопросы: это какие цели — по школе Глазунова или по женской консультации?.. Тут-то на вопрос и отвечает «самый умный» игрок «Что? Где? Когда?» в лице украинских военных. Еще раз, вдумайтесь, они сами признались — «ракеты приходилось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами».

Так сколько же еще осталось протянуть этому многострадальному городу, планомерно уничтожаемому силами противовоздушной обороны?..

Мне вспоминаются первые дни СВО и слова нациста Олеся Янчука из «Братства», пообещавшего сжечь Одессу в случае, если в нее войдет армия РФ: «Это будет уже не ТА Одесса — мы выжжем ее».

Скажите, это уже оно?