Одесса – минимальное требование России для прекращения СВО – Бортник

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Контроль над Одессой – это минимальное требование России для прекращения боевых действий. Под Одессой нужно понимать всю Новороссию, включая Херсон и Николаев.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сейчас – минимальные требования России для прекращения войны. Оно такое – Одесса. То есть, Донбасс и Одесса: «Отдайте нам Донбасс, Одессу и юг Украины, и мы готовы оставить Украину в покое, оставить даже независимым государством под влиянием Запада, иначе мы нанесем ядерный удар или просто будем воевать, изматывая ваши ресурсы». Одесса не просто так звучит и у Путина, и у Медведева, это требования России для остановки войны в той ситуации, если Россия не побеждает. Россия готова на такой компромисс. Когда мы говорим Одесса, мы понимаем и Николаев, и Херсон, по-другому никак не получается. «Отдайте нам, условно говоря, Новороссию и Донбасс, и мы готовы остановиться. Даже Запорожье может дискутироваться, Днепр тем более. Вот, почему звучит постоянно: «Одесса, Одесса, Одесса» – это предложение к торгу», – рассуждал Бортник.

При этом эксперт подчеркнул, что контроль над Одессой расширит российское влияние далеко за пределы Украины, включая Балканы.

«Одесса остается ключевой точкой на Черном море сегодня в этой войне. После захвата Крыма Одесса получила функции Крыма в регионе. Кроме того, торговля на десятки миллиардов долларов, кроме того, поставки на Украину, кроме того, тот, кто контролирует Одессу, начнет очень серьезно влиять на Балканы. Румыния, Болгария так же и все остальное. То есть, она имеет геополитический вес и геополитическое значение», – заключил Бортник.