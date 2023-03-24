Одесса. Мовные ведьмы. Террор

Редкая жестокость женщин Третьего рейха — понятие хрестоматийное. Даже молодняк наверняка слышал об Ильзе Кох — жене коменданта лагерей смерти, за которой закрепилась слава «суки Бухенвальда». Когда в 90-е я брал интервью у бывшей узницы концлагеря, одесситки, то чаще всего за время беседы она произносила именно это — «суки Бухенвальда». Так вот местным «берегиням», «лагидным жиночкам» и «моторным дивчинам» есть к чему стремиться. Да, руки ПОКА коротки, то есть они не могут вот так просто взять и, скажем, выколоть своей жертве глаза. Однако чувствуется большой потенциал, ибо в рамках действующих на Украине законов, ограничивающих в правах русскоязычное население, действуют с особым цинизмом.

Я уже упоминал про организацию, созданную под крылом мовного гестапо, «Робимо вам нерви» («делаем нервы» по-псевдоодесски) — группу сучек, действующих в тылу, пока их «парубкы» пребывают на фронте. Они ходят по городу, пристают к людям — продавцам, кондукторам, кассирам — которые говорят по-русски, снимают видео, а потом сливают его «куда надо», а заодно в Сеть (и это лишь одна из мовных зондеркоманд). А людей потом травят, увольняют, штрафуют, судят… И тихими ламповыми кажутся уже те времена, когда в отдельно взятом Львове Фарион, как анти Дон Кихот, сражалась с маршрутками, в которых звучало «Русское радио», и билбордами с рекламой «Русских пельменей». Но Фарион из далекого 2010-го года могла бы у нынешних пэтэушниц, изображающих одесситок, только поучиться…

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Итак, вот вам очередная подборка т.н. мовных скандалов и издевательств над людьми, инициированных означенными самками. Причем, чтобы попасть под их раздачу, ничего особенного и не надо…

Достаточно, например, просто быть кассиршей в магазине косметики и делать свое дело. А если конкретно, приходит в магазин мужик с намерением купить жене подарок. Но, осмотрев полки с кремом и осознав, что все этикетки написаны на непонятном тарабарском наречии, он интересуется у кассира: «А что такое живильный крем?». А та ему и отвечает: «Питательный». В этот момент кассиршу и застукивает некая бесноватая женщина, сходу — за естественное желание помочь покупателю — обзывает девушку умственно отсталой и, наслаждаясь триумфом, пишет заяву языковому омбудсмену, прикладывая к нему видеозапись страшного — кассир говорит по-русски! Тот, без суда и следствия, тут же накладывает на нее штраф в размере 3400 гривен (примерно 100 у. е.). Нехилый, кстати, такой заработок — если с каждого да за одного русское слово по сто баксов… Но вообще интересно, что бы сказала на это мировая юридическая общественность, если бы была заинтересована, конечно: до приговора суда человек считается невиновным, и то, это еще после всяких апелляций и высших инстанций. А тут — русское слово и виноват автоматом…

Но пойдем дальше.

Еще достаточно, например, просто быть таксистом. Пока к тебе не подсядет пассажирка, не попросит выключить русскую музыка, и не включит украдкой камеру телефона. Когда же таксист поинтересуется, почему должен это делать, она ответит: «Потому что российские ракеты летят в мой дом», а мужчина возразил: «Не от них они летят — они летят из Америки…Америка, она всю жизнь войны начинает». И пошло-поехало:

— А нас Россия тоже освобождает от американцев? — Я считаю, да. — А почему вы не поедете прямо в Россию? — Я с удовольствием, если бы выпустили, я бы выехал отсюда. Не выпускают. Я готов отказываться от гражданства, уехать. — А вы говорите, что живете в своей стране. — В своей стране, но она уже не моя. — С 2014 года было очень много у вас времени, чтобы уехать. — Не было такого нацизма, фашизма и остального.

Что с этим таксистом сейчас, не ясно, однако учитывая, что вся патриотическая общественность — от СМИ до блогеров — упоминая о нем, тегнула СБУ, человеку можно только посочувствовать…

А еще достаточно просто печь хлеб. Быть совсем юной, девчонкой, явно только после училища, и работать в кулинарии. И туда вдруг наведается мовная ведьма. Однако вовсе не за «смаколыкамы». На этот раз она принялась… снимать динамик, из которого звучала русская музыка. Девушка спросила: «Что вы делаете?». А дальше предсказуемо — ведьма дождалась и выпалила: «Почему вы отвечаете по-русски?». Ну та и ответила мол, мне удобно по-русски, я хочу по-русски и, видно по молодости, по наивности добавила, что «живет в свободной стране». А через считанные часы она уже прочувствовала все прелести этой свободы, а в соцсетях штатного эсбэушного нациста Ганула появился пост:

«Я оперативно установил заведение и наведался в гости. После проведения беседы о законодательстве Украины и коротенького урока по украинскому языку продавщица извинилась и пообещала, что такое больше не повторится».

Опять кусок патриота девчонку нагнул. «Оперативно установил». Не держиморду там какого-нибудь из облсовета, военкомата или полиции — а высокие чины все сплошь по-русски говорят, им можно. Я ж, собственно, с Третьего рейха почему начал? Помните, как их офицеры подделывали своим женам-еврейкам биографии, лепя из них чистокровных немок, и тут же сжигали в печах таких же — это другое. Ничего не напоминает?..

P.S. Вы, кстати, заметили, что чаще всего мовные скандалы возникают из-за русской музыки? Что, думаете, это пекари или таксисты, пашущие в две смены, еще и флешки со своей музыкой на работу таскают, а может быть кассеты, нет — бобины! — а потом она звучит из динамиков? Нет, это ее транслируют украинские радиостанции. Потому что как бы патриотам не хотелось, а за «Чэрвону калыну» и вой Вакарчука прохаванные рекламодатели денег не дают. Героям слава!