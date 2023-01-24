Одесса: «Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком»

Как иммунная система отторгает инфекцию, так мозг отказывался в это верить — даже сейчас, во время военного положения.

В районе нового года одесские телеграм-каналы потрясла аудиозапись звонка в скорую помощь. Опущу медицинские термины, но женщина, молодая мать на записи, просила приехать бригаду, так как у ее ребенка, младенца, из раневой поверхности на голове шла кровь.

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Дело было не в травме, а в каком-то диагнозе, поэтому оператор заявила, что никакой «скорой» не будет — «звоните своему терапевту». Женщина настаивала — «кровотечение, температура!», на что оператор, забыв отключить громкую связь, стала переговариваться с коллегами (что характерно, на «мове») — какие, мол, дуры, эти молодые мамаши, в основном слышались матюки.

Сразу скажу, что медицина в Одессе формата «Украина» всегда была как у Булгакова в «Тьме египетской»: электричества в фельдшерском участке нет, больные себе горчичники на тулуп лепят. Но это по отношению к «пэрэсичным». Ежели ты буржуй и родственники, пока ты в отключке, сыпят деньгами, то есть все шансы попасть на больничку примерно как в «Докторе Хаусе». Не буржуй — подыхай.

Но было одно негласное правило — как бы там ни было, к младенцам и инфарктникам-инсультникам приезжали всегда. Могли и не забрать, но хотя бы вколоть какую-нибудь магнезию, но приезжали!.. А с нового года перестали. Совсем.

Затем одесские телеграм-каналы заполонили фотографии военных в машинах скорой помощи. Поначалу в голову даже лезла ошибочная мысль о цинизме — они вручают повестки врачам и коматозникам (не без этого). Когда же прошла первая информация, что живодеры просто оккупировали неотложки и из них охотятся за мужиками, думалось, это единичные случаи, пока этот беспредел не приобрел массовый характер.

Почти каждый пост или комментарий в одесских нелегальных тг-каналах касается исключительно того, что:

Очередного гражданина насильно запихнули в машину скорой помощи и увезли в военкомат. «Скорые» отказываются приезжать на вызовы.

Из типичного:

«По Новосельского вниз поехали четыре «скорые» с мигалками. За рулем военные, в кузове военные». «У матери уже был прединсульт, ей опять стало плохо, а в «скорой» сказали, что если «уже один был, то и второй пройдет», и не стали высылать машину».

Конечно не стали — их нет, они на службе у живодеров.

Но «скорых», как мы видим, катастрофически не хватает не только для больных. Так что еще один ужас рядового одессита — это неприметный микроавтобус, похожий на маршрутку — в такие людей тоже запихивают массово. Они могут белыми быть, серыми или черными — любыми! — обложили со всех сторон.

Но на днях даже бывалых потряс случай в Банном переулке (название указываю, потому что история обрастает все новыми подробностями — можете погуглить), когда военные прицепились к мужику с повесткой. На снятом телефоном видео нет звука происходящего, лишь видно: мужик стоит, военные что-то ему говорят, через секунду приезжает «бус», из него выскакивают другие военные, кидают мужика на пол, забивают ногами, крутят, запихивают в авто…

Это выглядело столь дико, что даже вояки дали объяснение — «будет проведена служебная проверка», хотя и заметили, что мужик сам «выражался нецензурной бранью» (этот жлобский бюрократический стиль), вот живодеры и «повэлы сэбэ эмоцийно».

Повторюсь, звука нет. Однако трофей (мужик) стоял спокойно, а если бы задумал быковать, кричать «Ах вы, п-доры!» и подобное, то наверняка бы типа боксировал или хоть переминался с ноги на ногу, но нет… А может он им говорил, что идет в больницу к парализованному родителю или к жене в роддом? Или сам инвалид? Ну, как вариант. Но мы не знаем…

И я не знаю, что сказать на все это, находясь здесь, в Одессе. Кроме того, что различными способами на убой идут старики, младенцы, мужики призывного возраста — все!

Одно попрошу: передайте кто-то Борису Гребенщикову, слишком много вещающему о «фашистской России», что я наконец догадался: его припев «Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком» — это о раздаче повесток в Одессе.