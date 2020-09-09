Одесса мудра, но грандиозный «шухер» уже подкрался – Червоненко

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украину лихорадит от несправедливости и произвола, а обострение в ходе местных выборов этой осенью может привести к «шухеру» и развалу страны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в стране что-то с головой, понимаете? Богатые плюют на всё и обходят или откупаются от карантина, а бедные страдают. Я не ханжа и не с лозунгом на броневике. Я говорю, что когда такая разница и несправедливость, то начинается шухер, а я не хочу шухера в моей стране.

Мало кто из людей, не связанных с безопасностью, понимает, что только мудрость одесситов не допустила шухер 2 мая 2014 года. Когда в наглую сожгли людей за их убеждения, это подпадает пот Гаагский трибунал. Вся страна и все следователи знают, кто это сделал и кто это организовывал – это лидеры так называемой революции достоинства.

Мне всё равно кто, но почему ответов до сих пор нет? Почему не происходит судов, и Одесса ждёт? И про футбольный матч знают и про всё. Одесситы тихо чтут убитых, Одесса на вид улыбчивая, как на Привозе, но спрашивает очень серьёзно. Тот шухер, который начнётся осенью, может закончиться развалом страны», – заявил Червоненко.