Одесса. Мусор. 9 мая

10.05.2019

Татьяна Геращенко, журналист, Одесса

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Из дома пишу, под «Белорусский вокзал», из-за стола с Леоновым, Папановым и Ургант, из суматохи, когда прабабушке надо идти в собес за каким-то подарком – последний раз, в 88-м, это были, кажется, большие настенные часы. Пишу из переполненного трамвая, который я не успела сфотографировать снаружи, но успела внутри, когда люди просто висели на перекладинах с букетами цветов. Пишу из детства, когда по дороге на Аллею Славы встречались тысячи ветеранов с георгиевскими ремнями и настоящими наградами. А дедушка еще молодой, «связь поколений» не утратил и выманивает меня из дома пломбиром в шоколаде за 28 коп.

Я как будто не сейчас — не боюсь обыска, ни я, ни сын…

Пишу оттуда, из восьмидесятых, когда май и разрешили одеть гольфы, и отовсюду пахнет сиренью – не из оккупации словно.

Не было такого давно. 8-го вечером я покупала на Привозе цветы, и продавец спросил, не перевязать ли красной лентой, как всем?

А 9-го я села в цветочный трамвай, который пел «Катюшу».

Утро 9 мая в Одессе. Вагон трамвая забит людьми с цветами

Но я тут, в реальности. Прихожу в детство, на Аллею Славы, но упираюсь в клетки и рамки с металлоискателями, стою в очереди, в которой успеваю обняться с такими же, как я — из детства. Полицейские просят показать сумку. Людей тоже просят. Люди не стесняются в выражениях. И я.

Украинская полиция с собаками

Для празднования Дня Победы в Одессе отведена зона за клеткой-ограждением

При заходе у людей обыскивают содержимое сумок

Мы узнаем другу друга — лица из трамвая, лица соседей, родителей одноклассников сына, из соцсетей. Идем. Что-то попадает под ноги. Мельтешится, пихая в лицо украинские флажки — никто или не берет, или провожает «Кыш отсюда!», еще пару метров — и стенд с повествованием о подвигах героев АТО.

Украинский националист с флажками

“Очко Бандеры”

Что это?.. Обронив соску, ребенок тянет, к стенду руки. «Фу, кака, — командует справедливая мать, Отойди!».

Одесситы

Мы дальше идем. Идем, как будто и не было этих проклятых двадцати лет. Идем рядом с Бессмертным полком – рядом с Михайловичами, Степановичами, Шмульевичами с портретов. Идем. Смотрим вперед и назад. Ивановичам и Анатольевичам нет конца.

Участница Бессмертного полка в Одессе

Гора цветов, принесенных одесситами

Участники Бессмертного полка в Одессе

Кто-то из колонны включает трансляцию парада Победы с Красной площади. Ничего не слышно, но … Ура!.. Люди кричат «Ура!». Плачут и радуются. Как тогда, в детстве.

Идем, чтобы положить цветы к Вечному Огню, но встречаем уродов с бумажками «Гулаг» (посыл – какой ценой была завоевана та Победа), но Бессмертный полк стирает массу из четырех человек с карты Одессы. Ура, Ура! Люди кричат «Ура!».

Украинский националист с плакатом

Украинские националисты с плакатами

Украинский националист на фоне “Очка Бандеры”

Жарко. Идем обратно, за коньяком, чтобы отметить. Идем и видим на кассе картину. Два уже шатающихся от отмечания АТОшника. — Ну одень, мы же были там вместе! — втюхивет сослуживцу бумажный красный мак. — Я не могу, я же из Харькова. — Ребята не поймут. —…но я ж из Харькова. — Одень! — Нет! Я из Харькова и в Городе-Герое Одессе.

Потом кассирша заметает пол и говорит, что «задолбалась сметать с пола мусор — красные укровские маки».

9 мая, Одесса.

Не все одесситы проявляют сознательность – ребенок с “Очком Бандеры” дарит цветы ветерану

Красные флаги Украина запретила. Горожане выходят с флагом Одессы