Одесса. На сцене ВСУ, ГУР, ТЦК – ненависть, перестрелки, трупы

Павел Бадаев.  
10.09.2025 22:59
  Одесса
«Ну як так може буты?», — негодуют кастрюли. Монолит в виде «едыной армии» дал очередную трещину.

В городе Балта Одесской области среди белого дня боевики ГУР выкрали военного прямо из учебки, куда свозят отловленное «мясо».

В районное управление полиции поступило сообщение, что неизвестные в гражданском приехали в военную часть, тут же вытащили корочки ГУР, избили инструктора (вырубили ударом в голову), схватили 30-летнего военнослужащего, затащили в свой джип и дали деру. С криками «пидо… сы!» вояки кинулись за машиной, стреляли — один бронежилет прямо на голое брюхо натянул — но тщетно.

Полицаям удалось перехватить и остановить уходящую машину, однако ее пассажиры вновь засветили ксивы и дали по газам, затем участники событий весело стреляли друг в друга. Кто начал стрельбу — не ясно.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства … только — нет, не за похищение человека, а за шпионаж!

Разведчик с видео уже идентифицирован как 28-летний уроженец Черкасской области. Иной конкретики (и вообще какой-либо официальной информации) нет. Собственно, все сведения о случившемся дали разные украинские СМИ со ссылкой на свои источники в органах.

Однако некоторые выводы все равно напрашиваются. И оба они — хорошие.

  1. Приятно, когда нацисты сами друг друга мочат.
  2. Но странным выглядит тот факт, что сотрудникам ГУР необходимо ходить в гражданском и скрываться — среди вояк они считаются белой костью, не говоря уже о том, что наделены более широкими полномочиями чем «мясо» и полицаи.

Так что очень похоже на схему вызволения товарища из тэцэкашных застенков. И если так, то, что называется, респект и уважуха мужикам (кстати, в пользу этой версии говорит и статья «шпионаж»).

Как могут – люди противостоят людоловам. А еще «любят»…

Как сообщил телеграм-канал «Одесский партизан», в поезде «Одесса — Львов» был застрелен тэцэкашник, ехавший в Одессу на усиление — чтобы еще больше русских людей могилизировать. Да не доехал.

Официальных комментариев от гестапо опять нет. Еще бы, они ведь комментируют только когда «пэрэмога» — ну вроде бабушку, торгующую советскими значками, слутошить. А потом — на поезд в Одессу и , «бач, як нэвдобно получилось»…

