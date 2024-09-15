Скандал, связанный с переименованием в Одессе четырехсот улиц, набирает обороты. Даже пациенты «мини майдана у Дюка» перессорились друг с другом на этой почве. Так, усиленно скакавший с кастрюлей на голове местный активист и шахматист Михаил Голубев и вовсе резко вспомнил родной русский язык и принялся яростно критиковать то, что сам и наскакал — деколонизацию.

«Предпочел бы, чтобы в Одессе не пытались переименовать Пушкинскую улицу (вот уж точно — мне просто всегда, вплоть до нынешнего года, куда легче было представить ядерную войну, чем это!), и давали возможность сфокусировать усилия на действительно важном для страны. Или, хотя бы, на своей профессиональной сфере, где у Украины тоже есть важные задачи — которые почти никто даже и не пробует решать. Але, маємо що маємо. Фактор прогресса при оценке исторических процессов разных времен очень важен. И, с моей точки зрения, императорская Россия не была демонической для своего времени, оставаясь при этом государством, все-таки идущим по пути к большему прогрессу и гуманизму».

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Главное, что к его мнению мигом присоединились и другие «кастрюли» и стали заваливать навязанного Киевом гауляйтера Кипера заявлениями с требованием не трогать исторические названия, Пушкина с Высоцким не сносить, на бульвар Жванецкого не покушаться. На что гауляйтер отреагировал совсем радикально.

«В неуемном желании выслужиться, в прошлом проворовавшийся прокуроришко, накатал письмо в Одесский горсовет с требованием незамедлительно привести топонимы Одессы в соответствии со своим бредовым решением, об абсурдности которого уже сказано-пересказано, — пишет запрещенный на Украине паблик «Типичная Одесса». — Горожане решение, подписанное Кипером, восприняли, мягко говоря, неоднозначно. Очевидно и то, что городское начальство пока затаилось и не понимает в каком ключе ему действовать. Ведь открыто пойдя на поводу у гауляйтера, мэр Труханов окончательно падет в глазах тех немногих, которые еще в какой-то мере «доверяют делам». Поэтому для стимулирования городского начальства были подключены «хунвейбины»… Избрана тактика медленного, но настойчивого вытравливания сути Одессы и столь желанного превращения бывшего города в рядовой хутор Коцюбиев».

Естественно, что в конфликт тут же влез один из «смотрящих» за деколонизацией и декоммунизацией Гуцалюк из института нацпамяти:

«Они готовят судебные иски, чтобы деколонизацию отменить и снова обмануть свой ядерный электорат… Подключили бывших одесситов и даже пропа…донов путинских из-за поребрика, снова пугают легковерных, что Одессу в Кочубеевку хотят «злые хуторяне-мазепо-петлюро-бендеры понаехавшие» переименовать. Кстати, затея абсолютно провальная и бесперспективная, они суды проиграют, но несколько лет будут этим спекулировать и манипулировать перед своим электоратом. Может, уже время пришло правоохранителям точки над «и» окончательно расставить, и рога эти московские окончательно сломать? Снова ли граждане своими силами это должны делать, как и в 2014 году?».

Нацист имеет в виду 2 мая, когда свезенные в город головорезы вместе с нынешними деколонизаторами сожгли в Доме профсоюзов людей. А это их имена должны носить одесские улицы. Уверен, что так в итоге и будет.