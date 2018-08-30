Одесса: нацисты вышли на панель

30.08.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Ну вот, молодой человек, и настал очередной день торжества «нового украинского порядка» над законом. Точнее — пока что, ночь. Ведь с 29 на 30 августа в Одессе началось патрулирование «активистами» двух неонацистских шаек – «Национального корпуса» и его ответвления, «Национальных дружин Одессы». Оные самозваные защитники правопорядка намерены по ночам бороться с уличной преступностью, наркоманией да бездомными. Первый их рейд прошел в районе Дюковского парка, между и впрямь, весьма неблагополучными с давних пор Молдаванкой и Слободкой. И, если верить «активистам», начались эти телодвижения исключительно по многочисленным просьбам местных жителей, измученных беспределом всяческой гопоты да бомжей.

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И что же, скажете вы, разве плохо, что молодые и физически крепкие ребята взялись охранять покой мирных граждан, да еще и сугубо на общественных началах? Ведь и в советское время были «Добровольные народные дружины» (ДНД), помогавшие милиции бороться с хулиганами да дебоширами и пьяницами в вечернее время. Да, но — есть здесь существенное отличие: те дружинники были добровольными помощниками законных органов правопорядка. И действовали сугубо под их бдительным контролем и руководством. Эти же — фактически, подменяют полицию и присваивают себе её функции без малейших юридических оснований. Тем более, «Национальный корпус» – ультраправая, неонацистская партия, созданная на основе экстремистского «Корпуса Азов», «прославившегося» бесчинствами карателей на Донбассе и активным участием в погромах, рейдерских захватах и столкновениях с силами охраны правопорядка — в тылу. Их ближайшие союзники со времен майдана – не менее экстремистские «Правый сектор» и «Свобода», а лидер, Андрей Билецкий, имеет заслуженную репутацию отпетого нациста…

Вот я вас и спрашиваю, можно ли сравнивать этих «блюстителей национального порядка» с действительно, порой помогавшими милиции, советскими дружинниками? Или — куда более точными будут ассоциации с нацистскими штурмовиками СА да «охранниками» СС, бесчинствовавшими на улицах Германии до прихода Гитлера к власти, избивая всех неугодных или вызывавших подозрения в нелояльности к национал-социалистической идеологии да «неарийском» происхождении, а после 1933 — ставших основой аппарата насилия Третьего Рейха. Правда, заметим, верхушка СА во главе с Эрнстом Рёмом, пытавшаяся забрать слишком много воли и посягнувшая на единоличную власть фюрера, была вырезана в «Ночь длинных ножей» вчерашними соратниками из гиммлеровских СС. Но сколько до того натворили они мерзких и кровавых дел и делишек вместе….

Так что, перефразируя старую хохму насчет девушек-дружинниц: «Хулиган, запрячься в щель, девки вышли на панель», законопослушным гражданам Одессы, и до того ходившим ночными улицами неспокойного города только по острой необходимости, я бы посоветовал руководствоваться новым вариантом той шутки: «Гражданин, запрячься в щель, наци вышли на панель!». Причем — на полном серьезе! Ведь эти «защитнички», явно пытающиеся перед выборами расширить свою экологическую нишу в украинском политикуме, никогда не гнушались и расширением кормовой базы. Само собой — за счет мирных граждан!