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Новости Украины

Собственно, ничего нового — как ни маячит на горизонте какая-либо значимая дата, причем независимо от историческо-политической составляющей (странно, что День взятия Бастилии упустили), так оккупационная власть начинает волать о бомбежках со стороны России.

Так было в Одессе 10 Апреля — в День освобождения города от фашистских захватчиков, так было 9 Мая. Бомбежки, правда, миновали, зато запертое на суточный комендантский час население стало легким уловом для СБУ (начиная с 24 февраля на Украине было открыто 1200 дел за коллаборационизм).

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И вот близится День независимости Украины — казалось бы, почему не жахнуть «гидностью», как в предыдущие восемь лет: «вышиванкова хода», нацистские марши из динамиков, «смэрть жидам и москалям!», «слава героям 2 мая, остановившим русский мир!». Памятник Екатерине II со спецэффектами снести можно. Ан, нет — Россия же бомбить будет…

Засим «всенародное ликование» по поводу «незалежности» решено было урезать накануне. Вот как, в частности, это объяснил мэр Одессы Геннадий Труханов:

«Не стоит сомневаться, что российские оккупанты сделают все возможное, чтобы испортить нам этот праздник. На 24 августа выпадает еще одна дата, и она совсем не праздничная — полгода с начала полномасштабного вторжения России на Украину. Надеюсь, что полгода хватило, чтобы оккупанты поняли: мы никому не позволим лишить нас Украины. Нашей независимости. И мы будем бороться столько, сколько нужно. Пока враг не покинет нашу землю».

Непосредственно враг запугивался концертом на Дерибасовской, когда со сцены неслось «Грицю, гей!» и «Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!». Данное чужеродное явление тут же было окрещено жителями города как колхоз-стиль и гастроли переходного Коцюбеевска внутри Одессы.

А по поводу «вражьей техники», то на 411-й батарее — мемориале, посвященном героической обороне Одессы времен ВОВ, открылась выставка уничтоженных в боях российских бронемашин. Правда, всего три единицы транспорта.

Но сам факт — нацисты совсем берега потеряли, ведь от самого этого «намоленного» места их должны хватать корчи — здесь когда-то победили именно таких, как они!

А что до фразы Труханова, у которого 24 февраля вдруг вспыхнула к Украине животная страсть, и он, самонадеянно расписываясь за всех одесситов, не хочет, чтобы их «Украины лишили», то вот ведь тут какой казус… На следующий же день после позорища на Дерибасовской на одной из многоэтажек кто-то вывесил триколор. И аккурат в День Государственного флага Российской Федерации.

«На линию «102» поступило сообщение о том, что на проспекте Небесной сотни неизвестный повесил на дом флаг РФ с надписью «Одесса — русский город». Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе полиции.

Однако на момент написания данного материала «страшный преступник» так и не был найден. И даже несмотря на то, что штатный СБУшный провокатор Демьян Ганул, исполняющий роль одесского главнациста, пообещал за его поимку 20 тысяч гривен.

Символично, что ранее проспект Небесной сотни, на котором произошел означенный выплеск правды, назывался Маршала Жукова. И именно за возвращение этого названия несколько лет сражался в судах мэр Труханов. И даже умудрился хайпануть на Маршале Победы, отчасти выстроив на «восстановлении исторической справедливости» свою предвыборную программу. А с февраля как отрезало — выгодная амнезия.

Такие вот вам два города — униженная русская Одесса и сельско-нацистский Коцюбеевск. Кстати, по предварительным данным, Коцюбеевск опять объявил Одессе на 24-е, День независимости от здравого смысла, суточный комендантский час — это когда, повторюсь, жители сидят по норам, слушают изо всех утюгов о «провокациях РФ», а сами ожидают облав. Еще никогда не была так актуальна фраза «в воздухе витал страшный дух праздника».