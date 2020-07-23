Одесса: Необыкновенный фашизм

23.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Уси-пуси, а кто это у нас так хорошо покушал, покакал и задержал бабушку в футболке с надписью СССР? А кто это барам-барам-буц, отжал у мужика красные флажки и сдал его в СБУ? Так это же доблестные защитники Украины — ах, вы ж мои бусинки! Героям слава!

Ничего никому агрессивно не доказывающую мирную пенсионерку задержали вчера в Одессе. Она провинилась тем, что прогуливалась в красной футболке с надписью СССР. Полицейские заприметили бабушку на Приморском бульваре и препроводили ее в Приморский райотдел. Бабушка не сопротивлялась, шла покорно и говорила: «Это не коммунистическая символика — это у нас просто раньше было 15 республик». Вещала хоть и прописные истины, но вряд ли доступные молодым стражам порядка. Последние, в свою очередь, объясняли изумленным прохожим, что «пригласили гражданку на беседу».

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Интересно, что они, годящиеся ей в правнуки, могут внушить в профилактических целях – что дверь прилагательное, потому что прилагается к стене? Им невдомек, что раньше чужие бабушки нужны были для того, чтобы перевести их через дорогу, помочь донести сумки, спросить «Мать, а может тебе водички на такой-то жаре?», что за каждым классом каждой советской школы были закреплены ветераны, и школьники навещали их – ходили за продуктами, мыли полы, как и полагается пионерам…

Но это действительно то самое декоммунизированное «раньшее» время, когда «было 15 республик». А теперь бабушек на Украине задерживают. Да по такой «тяжкой» статье! Остальных, без масок торгующих петрушкой в неположенных местах, уже можно не трогать – такую же «крупную зечару» повязали. Герои, чо…

И все же главное в профилактике преступлений – это не разовая удача, а стабильность. Это когда каждый день «с восьми утра до десяти – подвиг». Поэтому уже сегодня геройски отметились и одесские пограничники.

В пункте пропуска «Старокозачье», где Одесская область граничит с Молдавией, пограничники задержали гражданина Украины и обнаружили в его автомобиле страшное! Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, мужчина вознамерился ввезти домой красные флажки, портреты Путина, медали с изображением маршала Жукова, наклейки с флагом ВМФ СССР, а также «картины с изображением военной техники страны-агрессора» (как отмечено в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы). В ведомстве уточнили, что «о происшествии сообщили во взаимодействующие структуры. При участии представителей Службы безопасности Украины выясняются все обстоятельства для принятия правового решения».

И это не первое задержание подобного толка. Хотя на фоне того, что погранцы и таможенники вдохновенно и чуть ли не ежедневно отчитываются о перехвате контрабанды российских детских книг, удивляться ничему не приходится. Тут главное и логика всегда железная: если «Колобок» напечатан в Москве, то он автоматически приравнивается чуть ли не к наркотикам, но ежели в Киеве – «Тримай, дитинча, читай!».

И, тем не менее, судьба изъятых красных флажков не дает покоя. Тех самых флажков, которыми мы все размахивали на парадах и демонстрациях в детстве… А у самих декоммунизаторов с этим как? Так и представляю себе, как мама и бабушка какого-нибудь карапуза Антошки Геращенко бережно хранят его пионерский галстук. Про партбилеты панов постарше и говорить не приходится. Или где та грань: чем отличается портрет Путина в идейно правильном репортаже украинского ТВ от портрета, который приобрел для себя задержанный мужик? И главное, что с этими портретами будут делать в СБУ? Не в магазин же конфиската «Все по 5» сдадут.

Тогда что – проводить ритуалы черной магии? А медаль с Жуковым – на галстук, а наклейку с СССР на кобуру?..

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. И почему, скажите на милость, геройство силовиков проявляется исключительно в одностороннем порядке? Например, когда в нынешнем году в Одессе 9 Мая на Аллею Славы выползли малолетние нацисты с портретами эсэсовцев, то полицаи их чуть ли не в зад целовали, тогда как граждан с портретами предков-ветеранов обыскивали и обнюхивали – а не обмотана ли у них гвоздика Георгиевской лентой?

Почему если красные флажки, так они как собаки унюхают, а когда контуженные АТОшники по всей стране с оружием бегают, людей подрывают и полицейских в заложники берут, то тут и чутье отказывает, и мозг чудесным образом парализует?

Обыкновенный фашизм, скажете? Нет, не обыкновенный – а еще и обезьяний, еще и с гранатой, который не только себя, но и соседей с бодуна подорвет.