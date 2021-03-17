Одесса оказалась на грани техногенной катастрофы

17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На протяжении двух десятилетий никто не занимался надлежащим уходом за старой дамбой Хаджибейского лимана, которая находится под Одессой и в любой момент может быть прорвана.

Об этом в ходе брифинга в Верховной раде сообщила депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый из вас знает, что такое Хаджибейский лиман. Это северо-западная часть Чёрного моря, 560 миллионов кубических метров воды, площадью 112 квадратных километров. Каждый понимает, какое значение имеет дамба, удерживающая весь этот водоём. И уже почти двадцать лет никто не занимается вопросом этой дамбы. А дамба держится на авось.

В случае её прорыва будет уничтожена или затоплена часть города Одессы – Суворовский район, центральная часть. К сожалению, этим вопросом, опять-таки, никто не занимается. Могут пострадать более 50 предприятий, одесская ТЭЦ, центр семейной медицины, много других предприятий и многие граждане», – сказала она.

По словам Плачковой, под Одессой может случиться техногенная и экологическая катастрофа, и часть города окажется под водой. Однако местная власть, как и профильные предприятия, самоустраняются от решения проблемы.

«Фактически, может произойти техногенная и экологическая катастрофа. Потому что существует угроза попадания недоочищенных стоков в Чёрное море. Но это не всё. Самое плохое, что сегодня в мэрии заявляют, что непонятно, кому принадлежит дамба. Укравтодор также заявляет, что ничего общего с этой дамбой не имеет, и потому также не привлекается к её ремонту», – резюмировала депутат.