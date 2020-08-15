Одесса отдала себя на растерзание чудовищным клоунам

15.08.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Все это проходили: потеря друзей после первого майдана, вычеркивание их из жизни после второго. Всего-то подхрюкнули, но разрушили судьбы миллионов соотечественников.

И если с кем-то еще можно было соблюдать холодный мир — вдруг это родственник или дурачок-одноклассник (все кастрюли нацепили, и я нацепил), то для Одессы окончательной кровавой разделительной линией на «до» и «после» стало 2 мая 2014 года.

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Здесь не может быть компромиссов. Поддержавшие зверство для меня шесть лет как в мире мертвых. Хотя и вещают изо всех дыр. Так, часть граждан оказалась в ментальном подполье и на полулегальном существовании, а вторая часть создала «Миротворец» и уничтожает потихоньку фигурантов списка.

За шесть лет почти никто из украинских политиков не назвал вещи своими именами — вот так, чтобы правду-матку. Если и скорбел напоказ, допустим перед выборами, то не о погибших куликовцах, а за всех скопом. Хотя, чему удивляться — ничего личного, просто бизнес. Политика, и правда — как лекция о морали в публичном доме.

Другое дело — персонажи, выбравшие социальные роли людей творческих, свободных, которых хлебом не корми, дай доказать во всех подробностях, что «гений и злодейство не совместимы». Ведь им никто не мешал говорить правду — кричать и докричаться. Но вместо этого они не просто промолчали, а принялись издеваться над памятью погибших и чувствами скорбящих.

Кто во что горазд желает им сегодня обратки — «бог накажет», «как их земля носит?», «бумеранг никто не отменял», только ошизевшая свора не просто кайфует от такого, пусть и позорного, внимания к себе, но и собирается в большую политику, чтобы уже и депутатской корочкой обзавестись — «Я сертифицированный Иуда». Всю жизнь дерьмом рисовали и носили клоунские колпаки — и вот, доросли. На Украине это называется пройти достойный трудовой путь.

Своим примером Зеленский проложил дорогу клоунам, да столь феерично, что о законотворческой «пользе» Русланы и Вакарчука все уже давно забыли, зато новые «сукины дети» подоспели.

«Иду на выборы в следующую облраду от партии «Европейская солидарность», — заявил скандальный директор Одесского художественного музея и подпевала майдана Александр Ройтбурд.

«Конечно, несколько странно, работая в государственной структуре, идти от оппозиционной партии. Но я иду не в оппозицию и не во власть, меня вообще не интересует политическая карьера — я иду защитить музей и придать ему новое дыхание. Я иду защищать интересы культуры, защищать будущее своего города», – заявляет он.

О культуре и новом дыхании ничего говорить не буду — об этом рассказывают сами полотна Ройтбурда.

Напомню только, что именно он запустил когда-то фейк, что 2 мая в Доме профсоюзов сгорели не одесситы, а некие мифические нанятые боевики из Приднестровья.

«Никто там никого не жег. В результате столкновений, спровоцированных пророссийской стороной, произошел несчастный случай, возгорание здания. В большом количестве жертв виновны те, кто людей привел в здание, да еще и забаррикадировался там. Ежегодные акции, приуроченные ко 2 мая — это чистые ритуальные пляски. Легко наблюдать скоординированное нагнетание напряженности, сезонное обострение, которое спадает после 9 мая, когда сверху объявлен отбой и все успокаиваются», — таково мнение новоиспеченного кандидата в депутаты Одесского облсовета.

Или вот вам еще один «молодой немолодой политик» — КВНщик Олег Филимонов, которого прочат в мэры Одессы от «Слуги народа».

Когда-то в далекой мирной жизни он и в компартии состоял, и до завкафедрой Одесского государственного университета имени Мечникова дослужился. Но более известен по нафталиновой передаче «Джентльмен-шоу».

Надо сказать, что в самой Одессе ее никогда не любили — за плоские шутки для старых импотентов и псевдоодесский юмор на потребу. Обычно, «джентльмены» использовали в своих сюжетах бородатые, проверенные временем анекдоты — если средним умам смешно, то и для передачи сойдет. И все тогда думали: Филимонов, уж лучше бы ты преподавал. Теперь же думают по-другому — лучше бы не смешно шутил.

Вот, что друг Сенцова и Саакашвили Олег Филимонов говорил о тех же событиях 2 мая.

«Мы с друзьями-бизнесменами, у которых в Одессе все, которые никуда из Одессы уезжать не собираются, сказали, что возьмем по ружью и пойдем защищать родной город. Я мог уехать давно и много раз, но если я на сегодняшний день живу в Одессе, буду ее защищать. Так же думает подавляющее большинство одесситов. Какая-то горстка отщепенцев ходила по Куликову полю, размахивала чужими флагами. 2 мая в Одессе было инспирировано, заранее продумано. Там были какие-то люди из Приднестровья, засланные казачки, которые залезли на крышу Дома профсоюзов. Как бы это событие ни подавалось пропагандистскими СМИ, мы должны понимать, что 2 мая 2014 года — день, спасший страну».

Такие вот умозаключения уровня «одна бабка сказала», но руководить собрался…

В отличие от упомянутых «джентльменов», телепродукт других комиков — «Маски Шоу» в свое время был действительно популярен. Чего стоит один только клип Георгия Делиева «Рідна Україна», в котором он поглумился над насильственной украинизацией: «Я е … л вашу дэржавну мову».

Кстати, Делиев даже успел побывать депутатом горсовета. А после 2 мая с «масками» случилось… Знаете, как российские комментаторы про Ефремова говорят — «он умер, как актер, мы его потеряли».

Вот именно так и можно сказать о некоторых актерах этой комик-труппы, которые высказывались в соцсетях, примерно, как Ройтбурд с Филимоновым. И из этой компании в мэры двигается родственница Делиева.

Баллотироваться Наталья Делиева будет от мертворожденной партии «Голос». До своего похода в политику она возглавляла театры «Маски Шоу» и «Дом клоунов» и запомнилась организацией клоунских концертов перед АТОшниками. «Пусть не решить нам всех проблем, не решить всех проблем, но станет радостнее всем, веселей, станет всем!». Хотя сомневаюсь.

Будете смеяться, но и бесноватый одесский блогер, перерезавший себе недавно горло в здании суда, тоже в мэры намылился.

Вот его мнение об одесской трагедии: «Я и есть 2 мая. Вы…ть всех сепаров надо насмерть. Сепары должны умирать на Украине и 2 мая, и каждый день. 2 мая я хотел одного, чтобы они все сдохли. Если бы не произошло 2 мая, вы бы сейчас ели говно. Слава Украине, слава победе Украины над Россией в конкретно взятом городе Одессе».

В годовщину «Одесской Хатыни» с побратимом из «Нацкорпуса» он катался вокруг Куликова поля на джипе с номером «666», из которого неслись записи на немецком языке — точь-в-точь как в кинохронике, когда репродуктор сообщал узникам, что им нужно собраться возле газовой камеры или послушать воззвание фюрера.

О списке кандидатов в депутаты Одесского горсовета от упомянутого «Нацкорпуса» мы писали совсем недавно.

Нацисты из «Нацкорпуса», они же кандидаты, и вовсе в годовщину трагедии перед Домом профсоюзов на глазах у матерей погибших жрали шашлыки, называя их «шашлыками из колорадов».

Кто-то скажет, что может это и хорошо — такими темпами за уродов никто не проголосует. А я скажу, да как такое вообще возможно — сам факт их существования? Как после всего, что кандидаты наговорили, им не пришло в голову самоубиться? Что не так с государством, позволяющим агрессивным психбольным прилюдно призывать к насилию и называть массовое убийство «победой»?

Хотя все с ним не так, и сколько можно делать вид и прочее «я не интересуюсь политикой», когда фашизм-лайт давно уже перешел в самую свою жуткую форму?

М-да, а ведь все эти кандидаты в депутаты и мэры могли бы войти в историю (психиатрии) безобидно как городские сумасшедшие, а вошли, как Иуды.

И все, уже не переписать анамнез. Хуже будет только с теми, кто действительно додумается проголосовать за них.