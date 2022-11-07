Одесса: Памятник Суворову с петлей на шее отправляется вслед за Екатериной II

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Новости Украины

Нацисты продолжают метить в Одессе памятники. Какое отношение великий русский полководец Александр Суворов, почивший в 1800-м году, имеет к Красному дню календаря, непонятно, но именно 7 ноября на его бронзовой шее появилась веревка.

С одной стороны, у вандалов такая каша в голове, что ложка стоит, с другой, им и неважно, в какое именно плевать прошлое — имперское или советское. А веревка, по их мнению, универсальна как шампунь «три в одном»: и судьбу русских памятников пророчит, и местной «вате» ее место указывает, и главное, как считают варвары, демотивирует самого, страшно сказать, Путина.

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Но пикантности ситуации с Суворовым придает тот факт, что инициатором установки этого памятника был мэр Одессы Геннадий Труханов. Ныне — лучший друг нацистов, а тогда, в 2012 году — нардеп от Партии регионов, покровитель ветеранов и вешалка для георгиевских лент. И памятник полководцу он открывал в окружении русских триколоров.

При всем при этом в мэрии объяснили, что «памятник вскоре планируют демонтировать и перенести в музей советского и имперского прошлого». Несуществующий, надо заметить, музей.

Хотя открытие памятника Суворову в Суворовском же районе, от которого Труханов избирался в нардепы, было одной из верхних ступенек в его политической карьере с последующим прыжком в мэрское кресло, вступаться за скульптуру он не будет. А спрогнозировать это можно, опираясь на судьбу памятника Екатерине II.

Несмотря на то что, согласно филькиной грамоте, то есть украинскому законодательству и уставу Одессы («Маски-шоу» типа писали), окончательная судьба памятника императрице должна решиться 30 ноября на сессии горсовета, «похоронить» его решили заранее.

В ночь с 5-го на 6-е ноября вокруг мемориала «Основателям Одессы» вырос семиметровый забор, а саму императрицу обернули в черный мусорный пакет — да-да, натурально; такие черные мы покупаем для выноса строительного мусора.

Сразу даже не было понятно, чьих это рук дело. Все уже привыкли, что каждый новый день на изваянии появляются то очередные матюки, выведенные баллончиком, то «колпаки палача», то виселица, то метят его патриоты естественным способом, справляя нужду. Но тут они и сами заволновались: «Это зачем забор, чтобы мы тут нужду не справляли?».

Но чтобы умаслить лучших людей города, на памятнике появилась официальная табличка с логотипом горсовета: «Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и перемещению скульптурной композиции «Основателям Одессы».

Бронзовые Потемкин, Зубов, де-Волан и де-Рибас также были скрыты в черных мешках вместе с Екатериной. К слову, об этих основателях города патриоты еще не успели навалять петиций и обвинить их в «кровавом уничтожении украинства». Однако на всякий случай замотали и их (не зря же сейчас проходит проверка деятельности мэра Одессы Труханова, порученная Зеленским СБУ). О подобии законности остается промолчать.

Но если вообще, об атмосфере, то… красивое! В лучших традициях запрещенного на Украине Булгакова: «Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?».

И главное, что все это на фоне радостных истеричных вымаливаниях Трухановым «проведения внеочередной сессии ЮНЕСКО о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия».

Это как, знаете, долго готовиться к экзамену, а потом добежать до аудитории, распахнуть двери и показать ректору жопу.

В общем, к пакету документов для ЮНЕСКО не мешало бы приложить и забор из ДВП, на котором, уверен, уже в эту минуту пишут что-нибудь про «русский корабль», и основателей Одессы в мешках.

Одно невозможно понять — откуда такая уверенность? Повторюсь, дабы придать вандализму законности, патриоты ждут 30 ноября, когда одесские депутаты якобы должны проголосовать за демонтаж памятника основательницы Одессы. Расправиться с «маркером русского мира» раз и навсегда. Понимаете, они до сих пор чувствуют силу своего карточного домика — например, допускают, что еще будут существовать до 30 ноября. И это уже ни в какие ворота.