Меня тут, кажется, осенило. И вот по какому поводу. О том, что в Одессе ожидают переименования 200 (!) улиц, на названия которых нацисты реагируют исключительно как «там русский дух, там Русью пахнет», было сказано не один раз. Плюс площади, скверы, иные топонимические объекты — а это еще несколько десятков (аналогичная ситуация во всех населенных пунктах Одесской области).

Недавно вот, любимый одесситами парк Победы в «Пэрэмогы» переименовали и очень радовались, как имбецил, оторвавший мухе крылышки. И это уже стало притчей воязыцех — если Коцюбеев, коим имбецилы считают Одессу, не имеет ничего общего с Россией, то откуда же в нем столько русского духа?..

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Но это оказалось не все. Группа «Деколонізація. Україна», выступающая чем-то вроде живодеров по отношению к «русским следам» в истории, вылезла с заявлением:

«Мы провели актуализацию количества улиц, которые следует переименовать в Одесской области. Таких оказалось — 1246».

Следует заметить, что еще до начала СВО «актуализация» выглядела так: не хотят в каком-то поселке сносить памятник Ленину или Марксу, а живодеры мотивируют: «Тогда мы сами приедем и его взорвем». Поэтому всякие там почетные члены топонимических комиссий, отвечающие за названия, к ним прислушиваются. Потому что приедут и взорвут.

А в целом, ничего нового. В числе кандидатов на переименование улицы Пушкина, Достоевского, Гагарина, Лермонтова, Мичурина, Чехова, Жуковского, Стаханова, Некрасова, Бунина; имени пионеров и комсомольцев героев, русские маршалы… 1246, это ж не шутки!

«В каждую громаду уже пошло обращение о необходимости смены названия. В области уже переименовано больше половины таких улиц. Уверены, что в ближайшее время их будет уже меньше тысячи», — сообщили живодеры.

О потомках Шарикова, и дичи в целом, в данном случае я писать не буду — сколько можно, и так все понятно. Поэтому, позвольте, про шкурное. В связи с чем, я вспоминаю 90-е и тогдашнего мэра Одессы Эдуарда Гурвица, ненавидимого одесситами за разгул криминала (ни дня без заказных убийств лидеров мнений), полная разруха, а во всех эфирах — друзья Гурвица — чеченские головорезы и братчики Корчинского.

«Свободный мэр-реформатор» отличился еще и тем, что снес в городе 148 памятников Ленину (он сам назвал эту цифру в интервью 2005-го года) и переименовал переулок Грибоедова в Шухевича (правда, из-за протестов одесситов это название просуществовало лишь до конца каденции Гурвица).

Но в остальном, как хитрая морда, все равно сидел на двух стульях. В частности, именно при Гурвице был восстановлен памятник Екатерине II, а улицам были возвращены названия времен Российской империи — Екатерининская, Ришельевская, Преображенская, Успенская, Троицкая…

Да, с этими названиями люди не сражались, но до сих пор вспоминают, сколько геморроя было со сменой документов — все, новая табличка уже прибита, а у тебя паспорт с прежним названием.

Теперь же переименования случаются массово и молниеносно. И — вот она, моя догадка — это нужно, чтобы массово отлавливать людей в паспортных столах, ведь документы все равно менять придется. Только там уже не паспортистка будет сидеть, которую можно подкупить шоколадкой за быстрое решение вопроса, а военком, для которого ты — мясо. Или, думаете, им не все равно — Ленин, Шухевич или Гагарин? Новый укро-орк ни одного из троих не знает.