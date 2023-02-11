Одесса: Плохи у оккупантов дела

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Несмотря на то, что российские и даже украинские СМИ вовсю трубят и демонстрируют кадры атаки на мост через Затоку подводным дроном, что, как минимум, привело к повреждению несущих опор конструкции, местная наци-пропаганда демонстрирует благость и пастораль, традиционно переходящие в отчеты о героической работе ПВО.

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И это притом, что и 10 февраля, и в ночь на 11-е не стихала воздушная тревога, а официальные паблики ежесекундно нагнетали: «Всем немедленно в укрытие!». Тот факт, что Одесса вновь оказалась обесточена, поначалу не говорил ни о чем: отключение электричества — это не столько последствия разрушений на объектах энергоструктуры, сколько воспитание неблагонадежных одесситов и нажива. Плюс полное погружение в информационный вакуум. Через который все-таки удалось пробиться фактическому признанию случившегося главнокомандующим генералом Валерием Залужным. После переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, как раз и посвященным масштабному ракетному удару по Украине 10 февраля, Залужный заявил:

«Я поделился обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море».

Но вот что заявил о том же самом одесский гауляйтер Максим Марченко:

«В очередной раз подчеркиваю, что в военное время не все можно комментировать и выставлять на всеобщее обозрение. Я надеюсь, что все это понимают, поэтому прошу всех воздержаться от комментариев по поводу определенных моментов, которые появляются в социальных сетях».

Надо полагать, что под «определенными моментами» и мелся в виду мост. Однако из подробностей Марченко добавил лишь следующее:

«Враг атаковал Одесскую область с самолетов и берегового комплекса «Бастион». Есть попадание ракет в прибрежную зону. К счастью, пострадавших нет. Были сбиты четыре дрона-камикадзе «Шахид», которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм!».

Советник гауляйтера Сергей Братчук добавил, что «таким образом враг пытался создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районов».

Но почему, в отличие от Залужного, одесские оккупационные власти используют максимально общие слова? Попробуем разобраться.

Итак, поселок Затока под Одессой, где то и дело на минах подрываются мирные граждане — это, по сути, одна огромная база отдыха. А на базах отдыха происходит что? Правильно — там дислоцируются ВСУ. К тому же, как я неоднократно писал, именно в этом курортном поселке оккупанты ожидают высадку морского десанта, вот и минируют бесконечно побережье.

С начало СВО Затока неоднократно подвергалась как ракетным атакам, так и «героической работе ПВО», поэтому на сегодняшний день фактически стерта с лица земли. К оставшимся же жителям то и дело наведывается СБУ с «добрыми советами» уезжать и ни в коем случае не рассказывать никому о разрушениях, иначе — «на подвал».

Даже после августовского пожара, вспыхнувшего после атаки самолетов стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22 (официальная версия Украины), эсбэушники обошли погорельцев, проверяя их личности и телефоны, по традиции выискивая корректировщиков огня. Так что еще большой вопрос, кто «создает панические настроения среди населения приграничных районов».

Но главное «больное место» Затоки — это мост, соединяющий Черное море с Белгород-Днестровским лиманом. Этот стратегический объект, состоящий из двух полос для движения транспорта и железнодорожного пути, пережил не один прилет, однако строился в советское время, поэтому выстоял. Даже после того, как в сентябре бравые украинские военные пальнули по нему из системы ПВО. Так что можно сказать, что подводный дрон РФ просто доделал их работу.

«Вывод (если это действительно вывод) из строя подъемного моста с перекрытием фарватера наглухо закрывает Белгород-Днестровский лиман с расположенным в нем портом», — пишет тг-канал «Одесса Zа Победу», добавляя, что после работы подводного дрона по Затоке «были нанесены еще четыре ракетных удара».

Так что мостом дело не обошлось. Например, чувствующее себя вольготно на службе Порошенко-Гончаренко издание «Думская», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает:

«Обломки сбитой вражеской ракеты упали на территории баз отдыха. В результате повреждены окна одноэтажных деревянных домов одной базы отдыха и около 40 окон и дверей в двухэтажном здании другой».

А что касается намека гауляйтера Марченко на «попытки попасть в объекты энергетической инфраструктуры», то, как сообщают ряд опальных одесских пабликов:

«В поселке Усатово Одесской области на территории подстанции было зафиксировано возгорание. Причиной могли быть как ракетные удары, так и перегрузка. В результате пожара полностью прекратился переток электроэнергии из Молдавии и Румынии на Украину через подстанцию, а по Одессе пошла волна аварийных отключений электроэнергии».

Справляться с обилием неофициальной информации как-то надо, поэтому вечером 11 февраля гауляйтер Марченко взбодрился и выступил с речью, однако вместо ожидаемых подробностей он сказал:

«Не нужно думать, что Путин не пойдет на что угодно, чтобы попробовать захватить нас. Жалеть Одесщину и Одессу оккупанты точно не будут».

Впервые сказал, вместо каждодневной дребедени «Спасибо нашей ПВО». Значит, плохи у настоящих оккупантов дела. Может, даже еще хуже, чем сообщают опальные паблики.