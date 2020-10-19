Одесса по примеру Донбасса восстанавливает историческую справедливость

19.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Жители Украины продолжают вести идеологическую борьбу против аморального киевского режима, который пустил метастазы по некогда единой и патриотичной стране. Наиболее смелыми борцами за историческую справедливость и правду можно назвать одесситов, вдохновленных примером непобедимого Донбасса.

Их первая, но очень весомая победа против неонацистского режима «незалежной», – возвращение одесским улицам исконных названий. Проспекту Небесной сотни в городе вернут прежнее имя – проспект маршала Жукова, а улица Инглези снова станет улицей Двадцать пятой Чапаевской Дивизии.

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По сообщению одесского мэра Геннадия Труханова такое решение поддержала городская историко-топонимическая комиссия. А главное – эту новость с восторгом восприняли одесситы, которые не хотят жить под украинским фашистским началом.

Об этом в колонке «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Лжегерои не пройдут!

Мы прекрасно помним, как в бытность губернатором Одесской области Михаила Саакашвили названия одесских улиц попали под каток «декоммунизации» и получили имена преступников.

Практически все украинцы были решительно против переименования городов, населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей. Многочисленные соцопросы доказывают отторжение населением преступных имен, которых чиновники продолжают возводить в геройский ранг.

Против граждан, несогласных с киевским режимом, выступают «незалежные» правоохранители и безмозглые радикалы. В лучшем случае, деятельные инакомыслящие будут избиты и арестованы, в худшем – зверски убиты. Последний вариант сценария «на отлично» отработан в Донбассе, который украинская политическая «элита» пыталась превратить в мясорубку. И эхо «Одесской Хатыни» до сих пор довлеет над жителями южного города. Поэтому они на некоторое время ушли в подполье.

Они возлагали надежды на появление лидера, который сможет возглавить антимайданное движение.

Зеленский против маршала Жукова

Голосуя на президентских выборах за Владимира Зеленского, украинцы практически были уверены в том, что внук защитника большой Родины, красноармейца Семёна Зеленского остановит распространение «коричневой чумы» по стране. Но «слуга» народа только добавил уголька в «коричневое» пламя украинского радикализма.

Именно назначенная паном Зе на должность и.о. губернатора Одесской области Светлана Шаталова своим распоряжением приказала убрать барельеф Георгия Жукова со здания областного военкомата. И криминальная группировка Сергея Ходияка, лично участвовавшего в массовых убийствах в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го, быстро справилась с поставленной задачей. Тогда-то одесситы осознали, что шестой украинский президент не тот, за кого выдавал себя перед выборами.

Остановить безумие Зе-титушек у горожан не получилось. Правоохранители «разъяснили», что варварство осуществлялось на «законных основаниях». Вместо барельефа маршала Победы укродикари хотели открыть мемориальную доску погибшим в зоне «АТО» одесситам, которые убивали мирных донбассовцев. Но мэр Одессы Геннадий Труханов публично пообещал разобраться с вопиющей исторической несправедливостью. И свое слово он сдержал. Русская Одесса будет бороться до последнего!

Русский дух Одессы

Нельзя сказать однозначно: устраивает ли градоначальник Одессы пиар перед местными выборами, или же Труханов действительно возлагает на себя функции борца с вакханалией, которую устроили первые лица «незалежной», героизируя имена головорезов и нацистов. Но, судя по сегодняшним событиям, одесский мэр заткнул за пояс всех ура-патриотов, которые усугубляют внутренний раскол общества в украинской колонии.

Одессу можно назвать локомотивом всеукраинской борьбы с популистами и бандеровцами. Одесситы, несмотря на риски быть уничтоженными (как это случилось 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов), ускоряют приход Русского мира в южную часть Украины.

Как и следовало ожидать, в отношении Труханова сразу же возбудили уголовное дело: одесская территориальная организация партии «Европейская Солидарность» подала в суд на мэра города, который «мешает» Украине «евроинтегрироваться» и «поддерживает ностальгию украинских граждан по советскому прошлому».

Пример для всех украинцев

Здравые умы Украины прекрасно понимают, что попытка сегодняшних укрочиновников переписать историю и подменить имена героев, приведет к тому, что молодое поколение украинцев через пару-тройку лет будет воспринимать убийц и нацистов как истинных патриотов «державы». Наделенные властью марионетки Запада лепят из украинской молодежи глупых и агрессивных людей, прививая им звериные инстинкты агента Гитлера Бандеры. И, если процесс подмены ценностей и понятий не остановить сейчас, завтра будет поздно – дети вырастут и станут такими же злодеями, как и героизируемые «киборги» и правосеки.

Переименование проспекта «небесной сотни» в проспект маршала Жукова – знаковая победа жителей города-героя Одессы. Это – пример для всех жителей Украины, что даже в Зе-оккупации возможно очистить свое государство от «коричневой чумы».

Нельзя сидеть, сложа руки, и ждать, пока наследники Бандеры окончательно растлят молодежь и перечеркнут героическую историю украинского народа. Надо действовать, как в 2014-м это сделали жители Донбасса. Хочется надеяться, что Одесса уже идёт по нашему пути.

Сегодня город-герой Одесса обращается ко всей Украине словами легендарной песни: «Вставай, страна огромная!». Пришло время решительных действий, иначе украинские чиновники окончательно превратят «незалежную» в исчадие зла.