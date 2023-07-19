Одесса. По следам «двух самых страшных ночей»
Подлая суть прямоходящего украинства, кричавшего «Волки, волки!» после подрыва Крымского моста, все их «мэмасики», слепленные на смертях, аукнулись одесситам страшными ночами на 18 и 19 июля, когда даже проживающие далеко от мест взрывов люди пережили и ходящие ходуном квартиры, и сыплющийся с неба град осколков от орудий ПВО.
18 июля. Небо еще освещало красное от вспышек зарево, в окна заползал запах гари, выли сирены, а у военных была уже готова рапортичка об очередной «пэрэмоге» — героически сбитых двух десятках дронов и шести «Калибрах». Чутка только подпорчено кое-что в порту. Кое-что. Так. Немножко.
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Давайте остановимся на этом «немножко».
Итак, поврежденной оказалась гостиница «Одесса» на морвокзале — огромное, высотное, стеклянное здание, к которому, надо сказать, вход был перекрыт с начала СВО и даже зевак, тянущихся к морю ради пейзажей и селфи – вежливо (а чаще невежливо) просили удалиться вооруженные люди. Таблички, опять-таки, вокруг висят: «Спрячьте телефоны!», а подойти к гостинице и вовсе нельзя.
Несмотря на то, что за нерентабельностью она не эксплуатируется уже 12 лет, то есть пустует. И вот, по версии оперативного командования «Юг» она «пострадала в результате ночного обстрела». Подробностей — ноль, хотя официальное фото поврежденного отеля опубликовало оперативное командование «Юг».
Тогда как у паблика «Однажды в Одессе» оказалась своя версия, где-то ироничная, но заслуживающая внимания:
«За фото этого здания долго охотилась российская разведка. Ради того, чтобы скрыть его от глаз одесситов, ОВА перекрыла Приморский бульвар и запретила проезд по ул. Приморской (сейчас уже разрешен). Но наши робин гуды раскрыли то, что так тщательно охранялось СБУ и военной контрразведкой — факт использования гостиницы Одесса в оборонительных интересах Украины.
Гостиница официально закрыта, но внутри полностью сохранены мебель и оборудование, то есть – заходи и живи. Дальше, гостиница находится в запретной для посещения зоне Одесского порта. Если вы туда попытаетесь проникнуть или сфоткать там что-то, вас просто арестуют!
Соответственно, по официальным данным, в гостинице «Одесса» никто жить не должен. Однако посмотрите на открытые окна, почти на всех этажах. Неужели в закрытой гостинице будут просто так вентилировать помещения ради тех, кто там не живет.
Теперь вы поняли, что гостиница «Одесса» в настоящий момент обитаема и используется в интересах силовых структур Украины. Мало того, она представляет собой очень жирную цель. Ведь там можно хлопнуть много интересных личностей, причем разом!
Поэтому, панове, это как минимум ст. 382 УК Украины — разглашение гостайны, а если прилетит, то уже ч. 2 с тяжкими последствиями».
Также повреждения получил храм Святого Николая в порту, доступ к которому тоже был перекрыт. Но тут неизвестно — по причине соседства с гостиницей «Одесса» или потому, что так и не вышел из Московского патриархата.
Ну а меньше всего внимания было уделено разрушенному в результате героической работы ПВО жилому сектору.
Так, пострадал 74-летний «пенсионер», постинсультник, спавший в своей кровати.
«Обломок российской ракеты пробил потолок частного дома и упал на одессита. Сейчас пострадавший находится в одной из городских больниц в состоянии средней тяжести. Врачи зафиксировали повреждение мягких тканей, переломы ребер без смещения и повреждение глаза», — ОК «Юг».
О том же, что произошло на самом деле, одесситы, как правило, узнают спустя время, когда с мест взрывов снимают оцепление. Так было и месяц назад, когда ПВО отработала над жилыми домами проспекта Шевченко, но официально лохам явили только фотографии разрушенных «адмынспоруд» и коммерческих организаций. А жилые дома в округе, причем в радиусе километра, демонстрировали нехотя и в малом количестве, а они и по сей день стоят без окон-без дверей — мол, мы вам и помогать не будем, и кричать о вашей беде в соцсетях не надо. Иначе, сами понимаете, подвал СБУ. И это тоже страшные реалии этой войны.
… но, дальше была вторая ночь — с 18-го на 19-е, прозванная одесситами Армагеддоном. И тут вояки уже не врали (почти), признав, что не справились с атакой российских ракет и дронов по портовой инфраструктуре. В данном случае разрушения были столь очевидны, что оказалось – бесполезно спорить с капитаном Очевидность.
Прилет пришелся по зерновому и масляному терминалам, повредив оборудование для загрузки судов и вызвав сильный пожар (всего минувшей ночью в портах Большой Одессы были уничтожены 60 тысяч тонн зерна).
Достигли ракеты и иных важных целей — аэропорта и Школьного аэродрома.
Также, по версии ОК «Юг», «крылатая ракета попала в промтоварный рынок, вызвав пожар»), хотя сами работники рынка — речь идет о крупнейшем на Украине 7-м километре — связывают пожар с упавшими осколками ПВО.
Собственно, ржали убогие над «зерновой сделкой» — мол, Россия ее продлит. Вот и получили — и уничтоженное зерно и снаряд ПВО, рухнувший на рыночные контейнеры с… пиротехникой, из-за чего случился самый настоящий фейерверк.
Также ПВО героически отработала по Слободскому кладбищу Одессы, обеспечив пропаганде и слезоточивую картинку, и слова мэра Труханова о «справедливой ярости».
Но кладбище кладбищем, а больше всего выродков взбесил тот факт, что обошлось без человеческих жертв (ПВО не доработала, но старалась) — десять раненых, включая 9-летнего ребенка. Однако из-за воздействия взрывных волн – вновь сильно пострадал жилой фонд.
И хотя на этот раз мэр тут же заявил, что городская комиссия совершит поквартирный обход пострадавших, чтобы принять заявления о замене окон, но в соцсетях пострадавшие принялись писать: «А фиг мы вам двери откроем». Знают, что человеческая беда воспринимается упырями как повод прийти и вручить повестку.
Еще, там же, в соцсетях, люди, как один пишут, «это были две самые страшные ночи»…
Если не считать поистине самой страшной — 2 мая 2014 года.
Спасибо!
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