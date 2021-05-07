Одесса побеждает галичан в виртуале, но умирает в реале

07.05.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Есть такая проститутская порода людей, которые хотят быть хорошими для всех и, даже живя в оккупации, продолжают твердить, что «и во Львове есть нормальные люди; там такие уютные кафе, и культура». Ага, и в нормальных людей верю. И насчет культуры не поспоришь — львовяне даже в Книгу рекордов Гиннеса попали, как слепившие самый большой в мире половой орган из шоколада.

Только вот если прибьют этих проституток хорошие львовяне, то и судить их не будут, списав убийство на издержки военного времени. И главное, никто не пожалеет, ибо речь явно идет о тех, чьи бабушки брали конфеты от «хороших фашистов» во время оккупации.

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И вот вам пример. Который день одесские соцсети пылают из-за выходки владельцев недавно открывшейся в городе львовской забегаловки «Реберня» (а ну, «миротворцы» и любители фашистских шоколадок, признайтесь, кто дал разрешение на работу данного заведения в Одессе?).

Режущие ухо русского человека, непонятные и, порою, не переводимые «крыйивки», «гасовы лямпы», «пъяни вышни», «пляцки» и прочие вражеские «смаколыкы» и правда поглощают Украину, как тот львовский мусор, который грузовиками завозили в города Юго-востока. Такой у «хороших людей» стиль.

Так что читателям далеких от реалий дикого украинского Запада, поясню, что «Реберня» — это кабак, где подают ребра-гриль (я тоже не сразу догадалась).

Понятно, что не особо бы в эти «ребра» ходили — кроме самих понаехов из Львова — так как и молочку «Галичина», и сладости «Рошен» люди не покупают, вот и «Реберня» стояла бы себе брошено и незаметно, если бы не одно жирнющее НО.

Львовские художники оформили интерьер забегаловки оскорбительными для одесситов картинами: основательница Одессы, императрица Всероссийская Екатерина II, изображена с чемоданами и рукой, указывающий на Ростов.

Дюк, генерал-губернатор Одессы, тоже с чемоданом, подписан как «Понаїхало».

Язык, понятно, что русский, пробит гвоздем, а рядом с этой мазней красуется слово «мова» — мол, лишь на мове в нашей рыгаловке и говорят.

Странно, что львовские творцы еще над сгоревшими 2 мая одесситами не поглумились, ведь «шашлык из колорадов» у «хороших людей» до сих пор в топе шуток… И даже когда забегаловка давала в интернете объявление о приеме заказов, то в нем вместо Дерибасовской значилась ДерЕбасовская, хотя эта улица известна на весь мир.

Все это вкупе ясно давало понять, что владельцы «Реберни» не просто не понимают одесситов — они их ненавидят. Что, впрочем, гармонично сочетается с политикой государства.

Тут-то на забегаловку и обрушился небывалый шквал возмущений! Сначала разгневанные люди писали об отсутствии у владельцев чести и совести. Это были еще интеллигентные комментарии. Затем холуям оккупантов посоветовали убираться обратно во Львов и расписывать кабаки шутками про Бандеру (от одного вида которого аппетит пропадает) сколько влезет.

А дальше люди уже сгруппировались и целенаправленно затроллили «Реберню» всеми доступными интернет-способами. Таким образом мы узнали и о полчищах мух в блюдах вражеских поваров, и тараканах в приправах; о том, что забегаловка открыта на месте сортира и в ней воняет, а один посетитель и вовсе приложил к комментарию фото поломанного в «Реберне» зуба и счет от стоматолога.

Вот только расправиться с заезжими хамами никто так и не предложил — так и не расчеловечились одесситы, несмотря на то, что их и унижают, и жгут (напомню, что в январе из-за угроз нациков поджечь и устроить погром, в Одессе закрылась еврейская кулинария). Однако рейтинги заведения стремительно поползли вниз.

Тогда с заявлением выступил сам владелец «Реберни» Андрей Худо. Мерзкую мазню он назвал «актуальным искусством», которое «не бывает удобным и не требует однозначного позитивного отношения». Однако и добавил: «Мы изменили часть экспозиции, поскольку некоторые работы вызвали возмущение одесситов. Но на этом месте появятся другие творения, так как наши пространства призваны объединять и создавать позитивные эмоции» (куда уж больше — «краина» же и так «едына» как никогда!). Свои слова Худо подкрепил фотографиями закрашиваемых стен и снимаемых картин.

И вот тут уже возмутились одэсьци, то есть наци-понаехи, для которых антураж «Реберни» — самое оно. Даже Стерненко со своего домашнего ареста высрался. Посыл у патриотов был один — «быстро же вы прогнулись под сепаров».

Предположим, что владелец «Реберни» по фамилии Худо как раз и есть тот самый латентный львовянин, о которых я писала в начале текста. Допустим, он не кусается и по майданам не ходит и, как бизнесмен, просто догадался, что не надо гадить там, где ешь. Допустим!

Только кто же ему позволит?!. Когда одесситы стали радоваться и называть случившееся «победой», мне радостно совсем не было. Потому что удовлетворяться победой в интернете, это все равно, что заниматься в интернете сексом. Или кнопку на стул ябеде подложить. Не радостно мне, когда войнушки выигрываются в виртуале, зато людей жгут в реале.

Так, в ответ на случившееся, отморозок-нацист Демьян Ганул кинул клич побратимам посетить заведение и попросить вернуть картины. Все же знают, как Ганул просит — с оружием и фаер-шоу. И, видно, таки сразу допросился, потому что выложил в Фейсбук объявление о проведение в «Реберне» «Лекции об истории Одессы» — о том, как укры море копали, и в таком роде. Не удивлюсь, что вместо снятых картин с «понаехами» из самых настоящих отцов-основателей Одессы, на стенах гадюшника появится и горящий Дом профсоюзов, с каким-нибудь остроумным «жартом».

Все это напоминает мне ситуацию с гимном города — «Песней об Одессе» из известнейшей оперетты «Белая акация». А тут же какая история. Уж как мэр Труханов не выстилался перед шпрехенфюрером Тарасом Креминем и не обещал ему обзавестись мовным заместителем и заставить подчиненных говорить по-украински, а этот «тоже нормальный человек» Креминь взял да и потребовал запретить одесский гимн.

«Гимн Одессы должен быть переведен на украинский язык или должен появиться новый», — заявил он. На что Труханов ответил цитатой Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость». Труханов пояснил, что «это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых — две трети голосов депутатского корпуса».

Уверяю вас, что этой трети не будет. Ну и что?! Тогда тот же Ганул залезет на главные городские часы на здании мэрии, которые играют гимн, расхерачит их кувалдой и сам будет петь «Сгынуть наши ворожэньки!», харкая на головы одесситов!

И ничего вы не поделаете, пока за этими психически больными и социально опасными выродками будут стоять танки! Которыми, кстати, рулят такие же выродки. А за ними такие же выродки управляют страной. Хайль!