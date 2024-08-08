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Мы уже упоминали о том, что оккупанты всеми силами маргинализируют партизан, выжигающих их технику — дескать, не идейные, а гоняются за длинным рублем, который всем подряд раздает ФСБ.

Особо крупный улов — задержание группы из шести одесситов, уничтоживших за ночь сразу 15 ВСУшных машин. Пропаганда преподала это как однозначную «пэрэмогу» — «все, больше поджогов не будет».

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…однако на следующее же утро все одесские новости пестрели снимками вновь уничтоженной машины военного. И так — каждый день. И сегодня тоже.

Чтобы противостоять реальности, пропагандисты придумывали все новые байки — мол, одесские нищеброды, чтобы заработать, жгут что ни попадя (металлолом), обманывая фээсбэшников. Ну а самое прекрасное, когда покрутили мужика, сжегшего машину соседа за то, что у того татуировка в виде свастики. И, да — поджигателя задержали, потому что он преступник, а нацист со свастикой был явлен как что-то хорошее…

От будней «Третьего рейха кривых зеркал» волосы продолжают вставать дыбом.

Окей, все окей. Только машины продолжают гореть. И так ли уж маргинальны народные мстители, как это пытаются представить не талантливые шоураннеры СБУ?

На днях в гестапо представили очередной отчет о поимке жителя Одесской области:

«Планировал поджоги военной автомобильной техники, релейных шкафов «Укрзалізниці» и зданий военкоматов. Для сбора сведений обходил местность и тайно фиксировал нужные объекты, а затем передавал отчет в ФСБ в виде текстовых сообщений, фотографий, видеозаписей и отметок на электронных картах».

Мог ли заниматься таким делом слабоумный пэтэушник (примерно так описывает нацистская пропаганда) — большой вопрос. Ведь обычно малолетние порождения независимой Украины едва ли отличают съедобные предметы от несъедобных — а тут целый релейный шкаф!..

А последнее задержание и вовсе касается известного в Одессе фитнесс-тренера, 32-летнего, отнюдь не бедного, владельца ряда спортивных залов, который тоже сражался с оккупантом как мог.

Однако по версии прокуратуры, «он искал легкого заработка в Интернете. К удаленной работе его привлекла российская спецслужба. Больше всего врага интересовали военные внедорожники, пикапы и мультивены.

Мужчина приехал в Киев и посуточно арендовал квартиру на массиве Осокорки. Там же он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость. В три часа ночи пошел во двор соседнего дома и поджег Volkswagen Transporter со значками ВСУ. Процесс этот он снял на видео, которое затем отправил заказчику. Наутро фигурант вернулся в Одессу…

Он работал в трех городах миллионниках — Киеве, Днепре и самой Одессе».

Так что, нацисты, теперь уже «сто первого последнего» партизана задержали?.. Тогда почему все местные телеграм-каналы опять облетела новость «Горит очередной бус военных»?

На кого теперь свалим вину — на младшую группу детсада?

А завтра на кого, а?

На черных котов с примусами?