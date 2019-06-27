Одесса: Пойдёт ли Зеленский на поводу у саакашистов и бандеровцев?

27.06.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Да, молодой человек, мы таки не без здорового интереса ждали, кого новый президент сделает своим наместником в нашей области. Ведь, несмотря на то, что должность «главы ОГА» в последние годы изрядно потеряла реальные рычаги власти благодаря «децентрализации» и соответственному усилению местных, районного масштаба олигархов, ставших в своих «леннах и феодах» практически, полными владыками, губернатор Одесской области, все-таки, еще остается значимой фигурой.

Увы, чаще всего – отнюдь не в хорошем смысле.

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Достаточно вспомнить креатуру Коломойского – Немировского, при одобрении и поддержке коего произошла жуткая гекатомба 2 мая 2014, «Одесская Хатынь».

Или – странноватого служаку в вышиванке Максима Степанова, выкупившего на свободу ублюдка-экстремиста Стерненко, вскоре после этого убившего одного человека и искалечившего другого. А заодно, сей чинуша, наплевав на мнение облсовета, насильно впихнул на пост директора нашего Художественного музея откровенного порнографа и майданутого на всю больную голову «художника» Ройтбурда.

Об истеричном самодуре и русофобе Саакашвили – и говорить не нужно…

Мои компетентные знакомцы из числа политиков и депутатов разного уровня называли разные кандидатуры. От новых «птенцов гнезда Коломойского» – до… того же Степанова, в последний момент отрешенного Порошенко от кормушки и слегка даже жалко «побунтовавшего».

Однако, уже утвержден Кабмином по выбору президентской администрации совсем иной персонаж. Местный бизнесмен Андрей Андрейчиков. 42-х летний уроженец Риги, выросший в приднестровской Рыбнице.

Причем, его бизнес – экспорт металлолома, напрямую связан с крупнейшим тамошним перерабатывающим предприятием, рыбницким же ММЗ. Человек, в реальной политике ранее напрочь не задействованный. Известно лишь то, что его связывают деловые отношения с бывшим одесским нардепом Алексеем Козаченко, по официальным данным, пожертвовавшим три миллиона гривен на предвыборную кампанию Зеленского.

И… началась мелкая буря в полупустом стакане мутной воды. Местные поклонники Саакашвили и майдана устроили «массовый митинг протеста» под облгосадминистрацией, насчитывавший аж… два десятка «протестантов».

Возмущенные саакашисты обвинили еще не утвержденного губернатора и в дружбе с опальным одесским бизнесменом и лидером пророссийской партии «Родина» Игорем Марковым, ныне пребывающем в вынужденной эмиграции в России, и – в поддержке «сепаратистов».

И – вменили ему в вину деловые связи с Приднестровьем. Само собой, тут же, рептильные СМИ пронацистского толка начали распространять слухи о том, что администрация президента, мол, не ожидала такого «массового возмущения», и готова пересмотреть назначение. Что же, как у нас говорят, – будем посмотреть!

Право, ничего крамольного в том, что Андрейчиков имеет деловые связи с ПМР, которые давно пора восстановить и на уровне области, и всей страны, я не вижу. Равно как и в его потенциальных добрых отношениях с теми силами, что противостояли бандеровцам в Одессе и на Украине.

Но – сами знаете: – надежды юношей питают. И как себя проявит новый губернатор, если, конечно, президент Зеленский сразу не сдаст назад, пойдя на поводу у кучки национал-психопатов, – это еще большой вопрос!

Вопрос, который напрямую связан с грядущими парламентскими выборами, которым суждено реально расставить ключевые позиции в этой несчастной стране.