Одесса: Портовые шлёндры уже не те

21.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

В рамках т.н. операции по обеспечению безопасности на море в Одессу продолжают заходить НАТОвские корабли. Помните весеннее обострение, когда Украина в очередной раз решила подавить «российскую агрессию» силой мысли и объявила военные учения, запустив кататься по Одессе бронемашину? Так вот НАТОвские маневры воспринимаются здесь как нечто из той же оперы. Они бы и так состоялись, планово, однако нельзя упустить шанс погрозить «стране-агрессору» тем, чем некоторые президенты на роялях играют.

Иностранные коллеги тоже недалеко ушли. «После незаконной аннексии Россией Крыма Североатлантический союз увеличил свое присутствие в Черном море. Оно включает операции по обеспечению безопасности, а также подготовку военно-морских сил и береговой охраны стран-партнеров и обмен информацией», — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

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Вот и шныряют по «самому синему в мире» ракетные эсминцы вроде американского Laboon, способного нести до 56 крылатых ракет Tomahawk. Да, ребят, нафаршированы они серьезно.

Но наши-то — ведь речь идет о совместных маневрах — тоже не ударили в грязь лицом, явив и свою готовность «отразить атаку воображаемого врага». Как могли.

Так, накануне маневров без вести пропал заместитель командира Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы. По одной из версий следствия — сбежал в Россию. СБУ задержала нескольких сотрудников оборонного предприятия. Но как?! «При попытке продать иностранцам секретные документы о новейших украинских военно-морских разработках». Трудно сказать, может, как в «Растениях против зомби» их баржа с арбузами этими арбузами и стреляет, и враг захотел такую же (еще можно катапульту, стреляющую кукурузой, построить)?

Ну а в довершение морского пейзажа, в процессе захода НАТОвских судов в порт, весьма кстати загорелся паром, что обеспечило дым и прочие спецэффекты. Больше порадовать зарубежных гостей было нечем.

Британский эсминец Defender, а также голландский фрегат Evertsen встречали без ажиотажа и радостных толп с шариками. То есть, вообще не встречали. И это не мое предвзятое мнение — свидомые СМИ, как один, забурлили: а где корабли военно-морских сил Украины, где катера береговой охраны? Где вся та протокольная картинка, которая и полагается в таких случаях? Военно-морской флот Украины, с зигующими, простите, отдающими честь капитанами, где?! А нетути никаких судов, получается, кроме мелкотни (в противном случае ВМСУ во все дыры пресс-релизы о карантинных ограничениях разослало б). И только на причале корабли встретил уже духовой оркестр (еще через год и его, наверное, не будет).

Мне сразу вспомнилось советское детство, когда заход иностранного судна в порт воспринимался если не празднично, то уж точно с интересом. А самые ушлые (нынешние «хозяева мира») бегали на причал за жвачкой и «Кока-колой». В девяностые тоже было нескучно — правда, тогда корабли встречали уже не зеваки, а коммунисты и витренковцы с плакатами «НАТО, вон!» и «Враг не пройдет». Однако конкурсы были интересные: матюгальники, мигалки, менты, драки.

А уж сколько мифов и легенд (а отчасти и правды) ходило о портовых проститутках. Одни просто приходили в порт поработать, другие, якобы в качестве агентов КГБ, чтобы выуживать ценные сведения. Ну и рвущиеся к иностранным морякам ради искусства тоже были. А тут наслушаются морячки рассказов старших товарищей, дорвутся до суши, а им «Слава Украине!». Ступили, называется, в карго-секту. Вилки какие-то арбузами выкладывают, военные божки что-то про гиднисть им говорят. А народу вокруг — все равно.

Кстати, 19 июня моряки с упомянутых судов возложили венки к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы. На одном из венков так и написано — «Королевский военно-морской флот Нидерландов». Страны, что сама капитулировала перед Гитлером за пять дней.

Но вот интересно, а сопровождающие лица рассказали гостям, как фактически за то же самое — возложение цветов к монументу — одесситов здесь каждое 9 Мая бьют?