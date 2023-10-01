Одесса: Праздник тысячи «фаллосов»

Был в Одессе один деятель культуры, почивший недавно в сильно преклонном возрасте. Так вот из уважения к возрасту и чтобы не радовать нациков, не буду называть его фамилию. В общем, будучи в руководстве такой всецело проститутской организации как Всемирный клуб одесситов, собиравшей на АТО, когда это еще не было мейнстримом, он прогнулся под нациков и плясал под их дудку. Только его, русского публициста, внутри-то корежило, и незадолго до смерти, в возрасте почти 90 лет, он то ли прозрел, то ли понял, что конец близок и терять больше нечего, и выдал в Фейсбуке пост, в котором сравнил оставшийся от памятника Екатерине постамент с воткнутым в него украинским флагом с… фаллосом.

«Вижу изуродованную площадь. Посреди — фаллос. Правда, увенчанный флагом. Возможно, авторы «проекта» хотели показать фаллос Екатерине Второй… Для меня много важнее, что мы гуляем по земле, завоеванной у Турции в результате двух успешных войн, проведенных армией по приказу Екатерины. Ведь и Крым, и Очаков, и крепость Ени Дунья, как и Измаил были присоединены к государству настойчивым повелением императрицы. Помним ли свою историю? Благодарны ли солдатам, офицерам, императрице, что в нынешней Украине южные земли были освобождены от турецкого ига? А мы — в знак особой благодарности — фаллос».

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Тогда на автора обрушился многосотенный вал проклятий от нацовья со всей Украины с пожеланиями быть «набутыленным» и «отправиться к Кобзону». Он и отправился, не вынеся угроз.

Но вот это сравнение с фаллосом, еще приличное, в память запало. И, если руководствоваться им, Екатерининская площадь заполнилась уже не одним, а тысячами фаллосов (по версии нацистской пропаганды).

Так, празднуя в экстазе День защитников и защитниц Украины (по новому календарю отмечается уже не 14, а 1 октября), оккупанты унавозили обезглавленную и до сих пор не переименованную Екатерининскую площадь.

Что интересно, памятных камней, мемориалов, фонтанов и прочей хрени в честь погибших вояк они налепили на каждом шагу — в парках, скверах, во всех знаковых местах. Гуляйте там, там же поедайте свои вареники на скорость…

Нет, особым кайфом для них было поглумиться именно над Екатерининской площадью, где они отцов-основателей города посносили. Клумбы вокруг изуродованного постамента патриоты заставили желто-голубыми флажками.

«У этой площади была очень длительная история. Теперь, когда здесь уже развевается украинский флаг, много людей органично поддерживают инициативу чтить память наших защитников и установили в честь каждого по маленькому флажку. Считаю, что было бы логичным превратить после победы эту площадь в Площадь защитников и защитниц», — заявил руководитель службы заботы одесской 126-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Виталий Гилевич.

В общем, хорошо, что бронзовая Екатерина этого не видит.

К слову, еще в 20-м году, когда одесситам, идущим 9 Мая с цветами на Аллею Славы, при входе вручали эти пластиковые флажки, то через метр они уже лежали в мусорниках.

Нет, о «слитой» Одессе я писать не буду. Потому что помню десятки тысяч людей на маршах Русской весны. Однако, когда некоторые индивиды только в 90 лет «прозревают», прекрасно осознавая весь ужас происходящего, случается именно так.