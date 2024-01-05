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…в общем, так было почти десять лет. Десять лет! Хотя в это трудно поверить… желто-голубой флаг страны-убийцы «реял» у Дома профсоюзов на Куликовом поле, где заживо сожгли несколько десятков одесситов, жалким и разодранным ветрами, как старые застиранные кальсоны, которые забыли снять (забухали или умерли). Периодически он падал, его поднимали, но кальсоны вновь изничтожали природные явления.

Однажды на ураган, поваливший флагшток и истрепавший флаг, даже написал заяву в полицию главарь одесского отделения печально известного «Института нацпамяти Украины» Сергей Гуцалюк. И ваш покорный слуга был свидетелем, как на «место преступления» прибыла опергруппа, и изображающие мыслящие единицы «укро-центурионы» ползали вокруг оного с лупами, словно Пинкертон.

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Но «одесская Хатынь» сама мстила нацистам — флаг все равно срывало ветром. И это было дело рук не людей, не куликовцев — повсюду напичканы камеры, и любого, покусившегося на тряпку, вмиг упаковали бы «на подвал», только еще цветы приносить позволялось, так что…

А с началом СВО нелюди полностью разрушили мемориал у Дома профсоюзов, который создали и годами хранили одесситы — портреты погибших, иконы, лампады.

…и только «ссаная тряпка» все равно не давала нацистам покоя.

«У местных властей Одессы до сих пор руки не доходят заменить испорченный после бури в конце ноября прошлого года флаг на месте, где в 14-м году одесситы дали отпор путинским холуям. А это фактически издевательство над государственными символами», — верещал еще пару дней назад Гуцалюк.

Прочие сорта патриотической общественности его тоже поддерживали и завывали в соцсетях о беспределе. Вот только их не слышали.

Дело в том, что после трагедии 14-го года город и область, дабы умыть руки и ничего не делать, поделили Куликово поле на две части — это городская, а это областная. Мэр Труханов все равно флюгер, а череда (около десятка) постоянно меняющихся временщиков-гауляйтеров тем более в «дела местные» не макалась. Смысл в том, что никому не хотелось совершать даже копеечное, хоть и патриотичное, дело — менять флаг.

«Пока Одесские местные власти разбирались, где и что кому принадлежит на Куликовом поле, неравнодушные воины УДА (Украинская Добровольческая Армия) «Юг» и Главное управление ГСЧС в Одесской области все решили за сутки. Искренняя благодарность воинам-одесситам, которые и врага уничтожают на передовых позициях и государственные символы уважают в тылу, в частности наш флаг. Успевают. Кстати, ребята это делают постоянно с 2014-го года, с момента нашей Победы над кремлядями в Одессе. А местные власти до сих пор разбираются где, что и кому принадлежит», — радостно отрапортовал Гуцалюк (не прошло и десяти лет).

Вот так — победили, тряпку сменили. Интересно, сколько еще она продержится?..

Однако запомним же «победивших кремлядь». Чтобы отомстить.