Одесса: Про свастику из людей, и людей, которых не жалко

04.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Я уже упоминала, что «вход в матрицу» постиг меня тогда, когда мой ребенок пошел в школу. Раньше-то как было: есть твой реальный мир, состоящий исключительно из твоих единомышленников, которых для коммуникации выбираешь ты сама. Но когда попадаешь в навязанную обстоятельствами среду — в моем случае среду родителей — испытываешь шок: и волосы дыбом, и разряд тока по позвоночнику. От ужаса.

Когда закон еще позволял увеличить количество часов русского языка — требовалось лишь коллективное заявление родителей, в противном случае часы украинского будут пожирать все остальное, они сказали, что им все равно. И это в русском классе! Когда одноклассник моего ребенка указал на сгоревший Дом профсоюзов и спросил у матери «Что это?», она ответила «Здесь сгорели какие-то бомжи». Когда убили Олеся Бузину, промычали «А кто это?». Когда шла речь о возможном сносе памятника основательнице Одессы Екатерине II по требованию националистов, спросили: «Какой еще памятник?», а когда в городе незаконно демонтировали мемориальные доски Маршалу Победы Жукову, махнули рукой.

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Что поделать, он именно таков — типичный обыватель, гражданин и избиратель (результаты налицо). Казалось бы, уже ни чем удивить не может. Но однажды родителям все-таки удалось это сделать. Внимание, для того, чтобы «развить, сдружить и социализировать» (им слово нравится) детей, они предложили всем классом ходить в тренировочный лагерь организации «Пласт» — украинского варианта Гитлерюгенда.

Подобно эволюции октябренка в комсомольца, «Пласт» кует кадры в бандформирования вроде «Правого сектора», «Нацкорпуса», «Братства» (имя им — легион).

Я помню, как еще во времена каденции Ющенко в детские библиотеки стал поступать журнал «Світ дитини», основанный на идеологии пластунов. В качестве «хорошо» он вкладывал в детское подсознание такие идиомы как «проклятые москали», «убить москаля», «московские палачи». Всем детям рекомендовалось равняться на малолетних пластунов, которые, помогая фашистам, убивали советских солдат — «бісових большевіков-окупантів».

В отдельный рассказ «Малий партизан» был выведен «подвиг» такого вот украинского скаута во время Великой Отечественной войны. «Хлопчик Дмитрусь», который «тікав з сибірського полону, вирвався з вагону, в якому його везли ті прокляті москалі». Приехал к тетке, а у нее беда — «чоловіка забрали в совєтську армію, казали, що хто не піде, то кулю в лоб». Ну, тетка и пожалела племянника: «От доля наша — бодай їм путь пропал, отим катам московським! Батьків на Сибір вивезли большевики, і тепер в їхній хаті мешкає москаль Берко і два міліціонери». В общем, Дмытрусь ничего лучше не придумал, как «черкнути сiрника» и подпалить здание сельсовета. «З-поза церкви гримнув страшний вибух. Це вилетів большевицький штаб у повітря».

Оно, ребята! Это же стопроцентное попадание в типичное поведение родителя-обывателя-избирателя сегодня: думать и осознавать не надо, а надо ходить «в церкву» по расписанию, и также по расписанию ненавидеть, то есть бороться с врагом — ну, тем, которого власть назначит. А это, в свою очередь, ни много ни мало зависит от траектории полета горшка с мочой над головой. Властители же не могут прямо заявить — «все здравомыслящие люди украинцам враги», поэтому обозначают их лаконично и толерантно — москалями. А потом жгут, как пластун Дмытрусь, целые здания этих «москалей». Как это случилось в Одессе 2 мая 2014 года…

Рассказ, кстати, венчает фраза «власний пістоль Дмитрусь згодом дістав, щоб нищити безпощадно одвічних ворогів України». И опять в точку — после «Пласта» гитлерюгендам только и остается, что уже идеологически зрелыми поступать в тренировочные лагеря к взрослым дядям Билецкому, Корчинскому, Ярошу (не забываем, что их — легионы) и овладевать оружием. Собственно, чувствовать вкус крови, как бешеная бойцовская собака, которая попробовав кровь однажды, уже не оставит жертву живой, не разожмет челюсть.

Вот какой путь предлагают родители-избиратели, чтобы «сдружить и социализировать» своих детей. Узкий мирок, ограничивающийся «картинкой, корзинкой, картонкой и маленькой собачонкой» — то самое хуторянство, насаждаемое на Украине 30 лет и пустившее корни во время и после череды майданов, пэрэмогло. Факт. Кстати, помнится, именно такие податливые хатаскрайники предлагали не обращать внимания на древние еще выпады РУХовцев и самые первые высказывания Тягнибока. Оттого, как говаривал Леонид «Кравчучка» Кравчук, имеем, что имеем. Вернее, имеют их. А заодно нас.

Расплодившиеся перед майданом по областям тренировочные (молодежные, воспитательные, силовые и т. п.) лагеря, организованные националистами, поднявшие голову пластуны и их педагоги, повылазившие из схронов вуйки вещуны — все это и вылилось на улицы в 2013-14 годах. Когда обурэни наличием у Януковича страусов «простые люди» (эх, им бы тогда сегодняшние коммунальные тарифы, от которых лезут в петлю) вполне себе профессионально разгромили центр Киева, шуганули президента и его партию, сожгли людей в Одессе и утопили в крови Донбасс.

И дело не только в умении владеть оружием. Вы вообще когда-нибудь задумывались — чисто гипотетически — что делать, если тоже решите обурытысь? Для начала, брусчатку с Грушевского повыковыривать (ну это понятно). Но это же уметь надо! Где-то раздобыть шины (случайно в книжном шкафу завалялись), сотни, тысячи шин. Где? А коктейли Молотова из чего готовить? Из сподручных средств на кухне — корочки хлеба и бульонного кубика? А катапульту, так, с кондачка из говна и палок соорудить, это ведь тоже уметь надо! А кастрюлю на голову! Да ни одна нормальная советская бабушка вам свою кастрюлю не отдаст и будет права!.. А я вам скажу — всему этому «юные натуралисты», что пластуны, что постарше, научились в тех самых тренировочных лагерях, на которые у нас долгие годы закрывались глаза.

На днях глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выставил у себя в Фейсбуке фотографию, на которой изображены юные бугаи, тела которых лежат в форме нацистской свастики. «Эти дети, весело изображающие нацистскую свастику — участники молодежного лагеря «Правого сектора» «Коммандос». В лагере дети изучают взрывное дело. Руководит лагерем сидевшая за убийство поэтесса Диана Виноградова (Камлюк)», — подписал Долинский снимок.

Этих, вполне довольных жизнью и убежденных в правильности выбранного пути быков, тоже, наверное, отдали в «Коммандос» курицы-мамаши, чтобы они развивались… как Шариков. Так и хочется это изображение распечатать и прямо в глотки любителям социализации запихнуть.

К слову, об упомянутой поэтессе Диане. В прошлом эта дама участвовала в убийстве гражданина Нигерии, на которого «в составе группе лиц» она напала, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также среди ее «геройств» — ненависть к «жидам» (как она сама выражается). И, да, еще раз — это руководитель детского лагеря. Сама вся расписанная свастиками. Обучающая подростков взрывному делу. Нет, вы вот остановитесь и еще раз перечитайте по слогам — взрыв-но-му делу! Такое, наверное, только на Украине возможно — стране декоммунизированного «Тимура и его команды».

А массовому обывателю по-прежнему все равно — ничего не знаю, не ведаю, какие памятники стоят у меня же подносом, а какие снесли; на язык обучения наплевать, что произошло на Куликовом поле меня не волнует, хотя об этом кричат правозащитники во всем мире, из собственных же детей ращу отморозков-нацистов…

А теперь вот ответьте честно… Разве все эти люди не заслужили того, что происходит в их стране? Ответ очевиден — заслужили.

И только на вопрос, «что делать тем, кто наоборот противостоит нацистам?», ответа как не было, так и нет.