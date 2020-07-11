Одесса прощается с Игорем Плисюком

11.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Жизнь в Одессе после 14-го года — и не совсем жизнь. Нечто, что напоминает блуждание, ночевку на чемоданах, вокзал между мирами — что-то завершить только, и адью! Шесть лет трудно определиться, где ты дома, где свои, а где нет?

Одесское Таировское кладбище. Тут почти рядом лежат Григорий Кваснюк, оппозиционный журналист, автор программы «Правда», Вячеслав Маркин, депутат облсовета, получивший смертельные увечья в Доме профсоюзов 2 мая, здесь мама… Через несколько часов сюда, на кремацию, привезут еще одного друга — Игоря Плисюка, постоянного автора «ПолитНавигатора». Опять на кладбище. Опять друга. Здесь больше друзей, и даже в телефонной книжке одно сплошное кладбище из номеров, по которым больше никогда не ответят.

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Поздним вечером 10 июля у Игоря Плисюка остановилось сердце. Он умер в реанимации Одесской областной клинической больницы, так и не оправившись от тяжелейшей болезни.

Всю предыдущую неделю не только врачи, но и читатели «ПолитНавигатора» пытались спасти Игоря, откликнувшись на призыв о помощи. За считанные дни на российскую карту нашего редактора Сергея Степанова поступило около тысячи долларов – деньги сразу были направлены родным Игоря. На собранные средства приобретались дорогие жизненнонеобходимые лекарства, но организм нашего товарища не выдержал. …Слишком тяжела оказалась ноша из навалившихся на Игоря диагнозов.

Мы уже рассказывали читателям, что случилось, однако в соцсетях под сообщениями о смерти журналиста уже бушуют лишние в данный момент споры: «Это сердце!», «Нет, это рак!». А ужас в том, что все вместе.

На самом деле произошла сколь простая, столь и чудовищная ситуация, от которой не застрахован ни один гражданин Украины. Больше полугода назад Игорь почувствовал недомогание, но заняться своим здоровьем всерьез не мог — сначала досматривал лежачую, умирающую маму, затем, будучи по образованию врачом, может и осознал, что происходит неладное, но не захотел никому стать обузой. Да и горе — смерть мамы — пережить надо было. А когда вдруг потерял сознание у себя дома, оказалось, что уже поздно…

Врачи приехавшей «скорой» заподозрили у Игоря инсульт — столь тяжело было его состояние, но затем поняли, что у него кровотечение внутренних органов. В больнице предварительный диагноз подтвердился: кровотечение было вызвано опухолью, которая прорвалась, приведя к заражению крови.

«Опухоль восходящего отдела ободочной кишки, с распадом и перфорацией. Разлитый гнойный фибринозный перитонит. Энцефалопатия неясного генеза», — пояснила жена Игоря Асмик Гаряка. Какой иммунитет, какую богатырскую силу должен был иметь человек, чтобы противостоять такому удару?.. А хирурги, не дождавшись результатов гистологии, дали понять, что опухоль — это еще и рак. Асмик рассказывала, как пыталась пробраться к Игорю в палату, помимо халата, надев еще и медицинскую шапочку — «может за врача сойду?» — но ее узнали и не пропустили из-за коронавируса. Рассказывала о маленькой баночке детского питания, которую Игорь так и не осилил, хотя питание прописали. Говорила, что одни медики обнадеживали — мол, Игорь разговаривает, а другие поясняли, что это не осознанный разговор, а «бред». Уже неважно — Игорь ушел.

Редакция «ПолитНавигатора» приносит соболезнования родным и близким Игоря Плисюка и благодарит читателей, которые помогли собрать деньги на его лечение. Это читатели из России и Украины. Одесские друзья и коллеги Игоря также оперативно организовали сбор денег на покупку медикаментов. Игорь, ты не был один!

Яркий публицист и историк, автор телевизионных программ, Человек с большой буквы, не сломавшийся перед режимом. Врач, коллекционер, владелец уникальной библиотеки. Муж и отец. Не картонно-потешный, каких сейчас полно, а настоящий одессит. Его было слишком много, Игоря. А еще он — друг, с которым мы если и не виделись, то перезванивались почти каждый день: «Я жив, дела так-то»… Последний раз мы говорили с ним за стуки до потери сознания: «Да буду звонить, да точно-точно», — пообещал он…

Невосполнимая потеря. Непередаваемая боль. Вечная и светлая память тебе, дружище!

Прощание с Игорем Плисюком пройдет в Одессе 12 июля. Похороны начнутся у его дома по адресу: проспект Добровольского, 102 в 9.30 утра. А на 12.00 назначена церемония прощания в крематории на Таировском кладбище.