Когда проститутка занимается трудом низкой социальной ответственности, так скажем, для себя, доброхоты даже сочувствуют: «Она на хлеб зарабатывает». Когда же проститутка работает на сутенера и при этом у нее «гiднiсть» (достоинство) зашкаливает, сочувствуют ей едва ли. Да и встречается такое, если честно, только в политике.

2 сентября, в День города, мэр Одессы Труханов постит в соцсетях свое фото в обнимку с Залужным и подписывает: «Главнокомандующий Вооруженными силами Украины поздравляет одесситов с Днем рождения родного города. Одесса — наша жемчужина, украинский город, в котором живут смелые люди, объединенные главной целью — Победой! Мы сильны, едины и непобедимы! Слава Украине!».

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Нардеп Гончаренко тоже не проходит мимо:

«Одесса — мама, сегодня твой день. Второй день рождения в реалиях полномасштабной войны. Город под постоянными обстрелами и атаками. Столица украинского юга по-прежнему остается в мечтах и планах нашего врага. Однако им никогда не получить ни Одессу, ни украинский город».

Ишь, вспомнили. Про 2 сентября вспомнили.

Вот только кто был в авангарде борьбы с историей Одессы и ее основательницей Екатериной II («устроить тамо военную гавань купно с купеческою пристанью»), чьи шакалята первыми нацепили на императрицу красный колпак палача? Он, Гончаренко.

А что до Труханова, то вспомним, как год назад в интервью итальянским журналистам он сдуру ляпнул то, что думает — что против сноса памятника основательнице Одессы. А потом как давай оправдываться — меня не так поняли, «гэть» маркеры русского мира; даже хохлом себя с испугу назвал. Да что говорить, до сих пор оправдывается.

Год провокаторы на довольствии СБУ и лжеисторики предрекали — мол, в 22-м Одесса последний раз праздновала свое основание 2 сентября. Ан нет.

«Сегодня у Коцюбеева фактически именины… Но сегодня впервые Одесса справляет «аманины» без имперских символов и, к сожалению, с частично разрушенными памятниками истории и архитектуры ракетами москалей», — высказался ранее рьяно выступающий за отмену Дня города смотрящий за Одессой от института нацпамяти Гуцалюк.

А почему «так нэвдобно» получилось? Они просто и в своей среде согласия не нашли — то ли король Данило Одессу основал, то ли кОзаки, то ли инопланетяне (это была не шутка), то ли ей 600 лет, то ли тысячи и тысячи. Хрен поймешь. Пришлось все-таки 2 сентября через силу праздновать. Но как-то эректильно дисфункционально.

«Урезали» перед мэрией концерт военного оркестра, погасили марку в честь исторического центра, внесенного в список наследия ЮНЕСКО (заявку подавали с памятником Екатерине, в членство вступали — уже без, с изуродованной Екатерининской площадью).

«Одесса один из самых патриотичных городов, где куется тыл нашего фронта», — почему-то, читая по бумажке, проговорил на церемонии поднятия флага Одессы гауляйтер Кипер.

«Мы пережили ракетные удары, блэкаут и самое страшное — человеческие потери. Мы сохраняем наследие и не потеряли наше единство. Мы уверены, что победим российских оккупантов. Но нельзя допускать внутренние конфликты и ссоры. Это разрушает единство», — злобно, и без бумажки, выпалил Труханов.

Под «внутренними ссорами» он имел в виду пикет, стоящий под мэрией уже неделю (волонтеры требуют перечислять бюджет города на нужды ВСУ, чиновники отказываются). Так празднество и прошло — под патриотичные крики «Ганьба!».

…мне вспоминается Одесса всего лишь трехлетней давности. В тот год, помните, талантливого украинского школьника Максима Ткачука затравили нацисты — как же, посмел исполнить на международном конкурсе «Смуглянку», да еще и победить. Уроды отстранили мальчика-сироту от детского «Евровидения» и пообещали висеть на «гиляке» его бабушке. Единственными, кто на официальном уровне вступился тогда за ребенка, были одесситы. 2 сентября он пел советские песни военных лет на главной сцене города перед Потемкинской лестницей, Труханов у всех на глазах вручил ему ключи от квартиры, а обставили ее представители местной епархии Московского патриархата, они же устроили ребенка в музыкальную школу Столярского. Люди, которые это наблюдали, не могли скрыть слез — бывает же на свете справедливость, есть же в этой проклятой стране хоть какой-то оплот здравого смысла.

Три года, повторюсь, три года… и вот уже под эгидой Труханова снесены все русские памятники, Московский патриархат лег под украинский, а его оставшиеся представители, поговаривают, сдают пророссийскую паству куда надо, поздравляющий одесситов с Днем города Залужный ставит в жилых кварталах ПВО, расколотая Екатерина валяется на заднем дворе художественного музея, откуда в неизвестном направлении вывезены все фонды русской классической живописи (только работы Ройтбурда остались), на улицах обещают убить не то что за «Смуглянку» — за песни Цоя…

Так, именно так, празднуют проститутки.