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День вышиванки в Одессе, мягко говоря, не удался. Ходить в деревенской рубахе без привлечения внимания санитаров на этот раз не получилось. Вернее, «парубкам» не хотелось привлекать внимания сотрудников ТЦК (как показали последние события, туда теперь берут психически нездоровых).

А «моторным дивчинам» (из отбитых) тоже не особо до праздников — они уже привыкли демонстративно изображать трагедию — клянчить на дроны и требовать освободить пленных. Так что малочисленные люди в вышиванках, которых можно наблюдать в репортажах из Одессы — это преимущественно принудительно согнанные на «парад» курсанты силовых вузов.

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Но что придумала хайпующая на войне шваль, которой могилизация не грозит? Вот как депутат-проститутка Алексей Гончаренко, например. Сначала он заслал свою челядь из организации «Гончаренко центр» к памятнику Дюку — ну, чтобы традиционно нарядить герцога в рванину.

А те смотрят — едрить, мы же его сами мешками с песком обложили (защищая от вражеских прилетов). Тогда эти дебилы пошли к Пушкину и натянули вышиванку на его бюст.

На вышку монтажную денег не пожалели, рубаху разорвали, обматывая ее вокруг шеи Александра Сергеевича как слюнявчик.

И как она только не загорелась у них в руках от такого соприкосновения, ведь гончаренковская богадельня (в том числе) требует снести памятник и всячески поддерживает акции по осквернению изваяния.

Позорище, да и только.

К тому же, назревает еще одно.

Несмотря на то, что одесским депутатам удалось со скандалом отстоять название площади Льва Толстого, не проголосовав за ее переименование … дышим глубже… в Менделе Мойхер-Сфорим Шолем-Янкев Абрамовича, нацисты-активисты вышли на новый уровень борьбы с мировым классиком.

Они обратились к гауляйтеру Олегу Киперу с требованием дать площади имя Ройтбурда. Да, того самого Ройтбурда, который с первых же дней «евромайдана» причислил себя к т. н. жидобандеровцам. Известного не только патологическим тошнотворным творчеством (живописал гениталии собственным дерьмом), но и радикальными нацистскими воззрениями и чудовищными высказываниями в адрес погибших 2 мая, предлагавшего построить на месте выгоревшего вместе с людьми Дома профсоюзов зоопарк.

А теперь внимание — среди подписантов: главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, директор издания «Фолио» Александр Красовицкий, шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина (одесситы?!.) и… ага, нардеп-проститутка Алексей Гончаренко!

Тот самый, рожей которого при президентстве Януковича был завешен весь город, и информация с билбордов подавала Гончаренко как главного борца за русский мир и русский язык.

Это к вопросу о том, кто делает сейчас имидж Одессы. Предатели, которые, как известно, хуже врагов.