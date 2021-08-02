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02.08.2021, Одесса, Татьяна Белая
 
Авторская колонка, Дзен, нацизм, Одесса, Политические убийства, Украина
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Одесса: Расправа над «сепаром» онлайн и молчание полиции

Новости УкраиныЧем интересны украинские националисты для лабораторных наблюдений, так это постоянством. Как бы они ни...

Чем интересны украинские националисты для лабораторных наблюдений, так это постоянством. Как бы они ни пытались дурить головы тупеньким мамкиным либералам — «Где вы видели на Украине кровожадных бандеровцев? Мы никому не мешаем, и нам никто» — их поступки говорят сами за себя. В одном они только правы — им действительно никто не мешает. Особенно из тех, кому это положено по долгу службы.

Рассмотрим на примере Одессы.

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После событий 2 мая в городе появилось два импровизированных мемориала. Один — у Дома профсоюзов на Куликовом поле, где живые цветы лежат круглогодично, а свечи горят даже в снегопад; здесь погибло более четырех десятков одесситов. Но об этом и так знают все, весь мир.

А второй якобы мемориал — в центре города, на перекрестке, в память о двух погибших националистах; тут к пешеходному ограждению привязан черно-красный флаг УПА, трогательно перенятый у наставников «Правым сектором». Правда, сразу после появления этой «пам’ятки», городские власти поставили к ней впритык мусорные контейнеры, но националисты, которые если что, сразу строят катапульту, героически победили их. А недавно эту черно-красную погань кто-то порезал. В очередной раз. Только об этом, наоборот, никто не знает.

«Одесса — ватная столица? Думаю, да!», — справедливо написал в Фейсбуке после случившегося Демьян Ганул, прибывший в Южную Пальмиру изображать патриота из села под Кировоградом.

Вкратце Ганул — это как смартфон: раньше была версия «Стерненко», но ее заменили на усовершенствованную версию «Ганул-хуйвэй». И камеру дополнительную присобачили, и памяти добавили, и всякие навороты с набором фильтров, а потребитель все равно подметил: «Такое же говно».



Из «правых» дел — участие в массовом убийстве людей 2 мая 2014 в Доме профсоюзов (с тех пор в годовщину трагедии он возвращается на место преступления и жрет на глазах у матерей погибших шашлыки), срыв концертов артистов — российских или украинских, но не русофобствующих, засовывание таких же не русофобствующих чиновников в мусорные баки (люстрация), издевательства над русскоязычными преподавателями, нападения на людей, которые чтят память погибших 2 мая и отмечают День Победы.

Попутно с гуманитарной деятельностью Ганул является лидером организации «Уличный фронт», в послужном списке которой — рейдерские захваты и рэкет. Также он фигурант ряда уголовных дел. И даже в депутаты пролезть пытался от «Нацкорпуса», развесив по Одессе билборды со своей рожей — «Смотри, жопа в вышиванке!», — ухахатывались тогда одесситы. Ну, также и проголосовали — в количестве ноль, поэтому в депутаты он не попал.

И вот теперь Ганул возмущается: «Сепары испортили баннер на углу Преображенской и Дерибасовской. Баннер с государственным гербом Украины, который мы недавно возобновили. Это прямое надругательство над государственными символами…Также отмечу, что лозунг «Слава Украине — Героям Слава» официально является поздравлением. Полиция Одесской области, чем вы занимаетесь? Также в этом виноват ватный мэр Геннадий Труханов, который упорно игнорирует создание поста муниципальной стражи в этом месте. За любую достоверную информацию о лицах, которые повредили баннер с изображением государственных символов, гарантирована награда — 10 000 грн.!».



Не первый раз, кстати, нацики так делают — им назначить денежное вознаграждение за голову любого не понравившегося человека так же просто, как дать в газету объявление «Нашедшему водительские права вознаграждение гарантировано». И деньги, к слову, у них всегда имеются (у безработных активистов), и расправу они гарантируют, а правоохранительные органы действительно непонятно чем занимаются… то есть абсолютно не реагируют на столь неприкрытый беспредел. Приветствуют его, может?

Ну, что сказать? В считанные часы некие анонимы выдали Ганулу гражданина, якобы испортившего бандеровский баннер. О чем Ганул, опять-таки, похвастал в ФБ, приложив к своему посту видео с человеком, который… просто идет по улице.

«Негодяй установлен! Вознаграждение в размере 10 000 гривен совершает чудеса и уже направляется к неравнодушным гражданам. Это очень красивый, а главное быстрый результат. Знаем даже, как расположена кровать в квартире, где проживает этот подонок. Теперь дело за малым. Полиция Одесской области, вы главное не мешайте. Добавляю видео, где сепар следует резать баннер с государственным гербом Украины».

Доказательств у Ганула ноль, зато и про кровать он знает, и полицию просит не мешать… То есть трубит на всю Ивановскую о готовящемся преступлении. Однако никакой официальной реакции со стороны полиции, опять-таки, не следует. Вы вот любую, даже самую захудалую страну третьего мира сейчас назовите навскидку и задумайтесь, возможно ли там такое…

Ну а побратимы не стесняются в комментариях.

«Почему сразу убить нельзя?».

«Надо уничтожать таких».

«Да какая полиция… сам его порежу, что и имя свое забудет».

«Наказать жестко мерзкого сепара».

«На бутылку его и не только».

Уместно ли, не глупо ли говорить в данном случае о законности? Глупо, наверное. Но все же напомню, что по закону — пока, во всяком случае, ну, не доработали — ни красно-черная бандеровская тряпка, ни лозунг «Слава Украине» не являются государственными символами. И если полицейские об этом не знают, то могут же прочитать… хотя нет — вряд ли. Но у Google ассистента же наверняка спросить могут! И вот тогда бы они узнали, что происходящее — это ровно то же самое, как если бы некий гражданин наступил на плакат с Микки Маусом, а Ганул и Ко попросили бы полицию не мешать им «порезать» этого гражданина, «убить» и прочее «на бутылку».

Но главное, что узнаем мы об этом только через несколько лет в каком-нибудь киевском суде, когда, как и в случае со Стерненко, в отношении ублюдков последуют оправдательный приговор за оправдательным, а их жертва будет обвиняемым.

Это чтобы вы понимали, как она снизу доверху и устроена, страна Украина.

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