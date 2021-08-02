Одесса: Расправа над «сепаром» онлайн и молчание полиции

02.08.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Чем интересны украинские националисты для лабораторных наблюдений, так это постоянством. Как бы они ни пытались дурить головы тупеньким мамкиным либералам — «Где вы видели на Украине кровожадных бандеровцев? Мы никому не мешаем, и нам никто» — их поступки говорят сами за себя. В одном они только правы — им действительно никто не мешает. Особенно из тех, кому это положено по долгу службы.

Рассмотрим на примере Одессы.

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После событий 2 мая в городе появилось два импровизированных мемориала. Один — у Дома профсоюзов на Куликовом поле, где живые цветы лежат круглогодично, а свечи горят даже в снегопад; здесь погибло более четырех десятков одесситов. Но об этом и так знают все, весь мир.

А второй якобы мемориал — в центре города, на перекрестке, в память о двух погибших националистах; тут к пешеходному ограждению привязан черно-красный флаг УПА, трогательно перенятый у наставников «Правым сектором». Правда, сразу после появления этой «пам’ятки», городские власти поставили к ней впритык мусорные контейнеры, но националисты, которые если что, сразу строят катапульту, героически победили их. А недавно эту черно-красную погань кто-то порезал. В очередной раз. Только об этом, наоборот, никто не знает.

«Одесса — ватная столица? Думаю, да!», — справедливо написал в Фейсбуке после случившегося Демьян Ганул, прибывший в Южную Пальмиру изображать патриота из села под Кировоградом.

Вкратце Ганул — это как смартфон: раньше была версия «Стерненко», но ее заменили на усовершенствованную версию «Ганул-хуйвэй». И камеру дополнительную присобачили, и памяти добавили, и всякие навороты с набором фильтров, а потребитель все равно подметил: «Такое же говно».

Из «правых» дел — участие в массовом убийстве людей 2 мая 2014 в Доме профсоюзов (с тех пор в годовщину трагедии он возвращается на место преступления и жрет на глазах у матерей погибших шашлыки), срыв концертов артистов — российских или украинских, но не русофобствующих, засовывание таких же не русофобствующих чиновников в мусорные баки (люстрация), издевательства над русскоязычными преподавателями, нападения на людей, которые чтят память погибших 2 мая и отмечают День Победы.

Попутно с гуманитарной деятельностью Ганул является лидером организации «Уличный фронт», в послужном списке которой — рейдерские захваты и рэкет. Также он фигурант ряда уголовных дел. И даже в депутаты пролезть пытался от «Нацкорпуса», развесив по Одессе билборды со своей рожей — «Смотри, жопа в вышиванке!», — ухахатывались тогда одесситы. Ну, также и проголосовали — в количестве ноль, поэтому в депутаты он не попал.

И вот теперь Ганул возмущается: «Сепары испортили баннер на углу Преображенской и Дерибасовской. Баннер с государственным гербом Украины, который мы недавно возобновили. Это прямое надругательство над государственными символами…Также отмечу, что лозунг «Слава Украине — Героям Слава» официально является поздравлением. Полиция Одесской области, чем вы занимаетесь? Также в этом виноват ватный мэр Геннадий Труханов, который упорно игнорирует создание поста муниципальной стражи в этом месте. За любую достоверную информацию о лицах, которые повредили баннер с изображением государственных символов, гарантирована награда — 10 000 грн.!».

Не первый раз, кстати, нацики так делают — им назначить денежное вознаграждение за голову любого не понравившегося человека так же просто, как дать в газету объявление «Нашедшему водительские права вознаграждение гарантировано». И деньги, к слову, у них всегда имеются (у безработных активистов), и расправу они гарантируют, а правоохранительные органы действительно непонятно чем занимаются… то есть абсолютно не реагируют на столь неприкрытый беспредел. Приветствуют его, может?

Ну, что сказать? В считанные часы некие анонимы выдали Ганулу гражданина, якобы испортившего бандеровский баннер. О чем Ганул, опять-таки, похвастал в ФБ, приложив к своему посту видео с человеком, который… просто идет по улице.

«Негодяй установлен! Вознаграждение в размере 10 000 гривен совершает чудеса и уже направляется к неравнодушным гражданам. Это очень красивый, а главное быстрый результат. Знаем даже, как расположена кровать в квартире, где проживает этот подонок. Теперь дело за малым. Полиция Одесской области, вы главное не мешайте. Добавляю видео, где сепар следует резать баннер с государственным гербом Украины».

Доказательств у Ганула ноль, зато и про кровать он знает, и полицию просит не мешать… То есть трубит на всю Ивановскую о готовящемся преступлении. Однако никакой официальной реакции со стороны полиции, опять-таки, не следует. Вы вот любую, даже самую захудалую страну третьего мира сейчас назовите навскидку и задумайтесь, возможно ли там такое…

Ну а побратимы не стесняются в комментариях.

«Почему сразу убить нельзя?». «Надо уничтожать таких». «Да какая полиция… сам его порежу, что и имя свое забудет». «Наказать жестко мерзкого сепара». «На бутылку его и не только».

Уместно ли, не глупо ли говорить в данном случае о законности? Глупо, наверное. Но все же напомню, что по закону — пока, во всяком случае, ну, не доработали — ни красно-черная бандеровская тряпка, ни лозунг «Слава Украине» не являются государственными символами. И если полицейские об этом не знают, то могут же прочитать… хотя нет — вряд ли. Но у Google ассистента же наверняка спросить могут! И вот тогда бы они узнали, что происходящее — это ровно то же самое, как если бы некий гражданин наступил на плакат с Микки Маусом, а Ганул и Ко попросили бы полицию не мешать им «порезать» этого гражданина, «убить» и прочее «на бутылку».

Но главное, что узнаем мы об этом только через несколько лет в каком-нибудь киевском суде, когда, как и в случае со Стерненко, в отношении ублюдков последуют оправдательный приговор за оправдательным, а их жертва будет обвиняемым.

Это чтобы вы понимали, как она снизу доверху и устроена, страна Украина.