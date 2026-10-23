То ли мышь в лесу сдохла, то ли маятник общественного мнения качнулся в сторону адекватности, а, может, западные кукловоды всерьез рассчитывают на украинские выборы, понимая, что на одном нацизме далеко не уедешь, но… в Одессе произошло странно-обнадеживающее событие — суд отпустил русского.

А начиналось все буднично. Гестаповцы покрутили одессита Евгения К. за комментарии в соцсетях: «Одесса — русский город!», «Киев — русский город»!», «скорее бы освобождение», «скоро уже Одесса вернется в родную гавань», «Бог в помощь, ребята!» — обращаясь к русским солдатам, которых считал своими. Также Евгений писал, что территории Новороссии «временно заняты фашистами» и «молюсь за ратный труд армии РФ».

Обычная такая история, в Одессе так думает большинство, поэтому, дабы приструнить это большинство, мужик был показательно схвачен и отправлен «на подвал» СБУ. Правда, слепить из него «маргинала, наркомана» и прочего «неоднократно судимого», коими нацисты представляют всех пророссийских людей, не вышло. И — это самая большая подляна — мужик оказался смотрителем огней Белгород-Днестровской группы маячной службы филиала «Одесский район Госгидрографии». Организации, отвечающей за безопасность судоходства. Стратегического такого монстра! И это накануне бомбежек одесских портов…

В дополнение, схваченный одессит родился в России, а это тоже у гестаповцев — красная тряпка.

Что ж, в прокуратуре ему собрали статей на пожизненное, отчитались… однако суд над маячником, прошедший на днях, спутал нацистам все карты.

Во-первых, судья снял арест с имущества мужика — машины и дома, во-вторых, хоть и признал виновным, но частично: «измену родине» — сразу в топку, а за «оправдании российской агрессии» Евгений получил пять лет… но условного срока и был освобожден прямо из зала суда.

Беспрецедентно! Даже за поздравления с 9-м Мая в «Одноклассниках» люди — и пенсионеры, и инвалиды — получают реальные сроки. И сидят. Сидят до сих пор. Женщина, развернувшая в Одессе российский триколор, была признана невменяемой и помещена в дурдом (и это еще щадяще). Священники, даже не замеченные в политических высказываниях, отправляются за решетку только потому, что не отрекаются от Русской Церкви. Обыватели — за то, что отбивают у ТЦК «ухылянтов». И все это — не будучи работниками стратегически важнейших объектов! А тут — пространственно-временной континуум схлопнулся!

Что это? «Оттепель»? Прощупывание почвы — мол, все сейчас ринутся писать «Одесса — русский город», а мы тут же и вычислим «среднюю температуру по палате»? Кость, брошенная будущему «лохторату» собирательных Гончаренко? Тюрьмы кончились?..

Пока ясно одно — с начала войны это первый такой случай.