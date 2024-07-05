Одесса: СБУ массово выкашивает «русских шпионов» — палятся на селфи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вот вам очередная порция историй из рубрики «Одэса — цэ Украина». Ведь если Украина, то почему у СБУ что ни день, то кровавая жатва по выкашиванию «русских шпионов»? На самом деле, просто русских, которые у себя дома.

Так, с пылу с жару в гестапо отчитались о нейтрализации… женской агентурной группы ФСБ, состоящей из трех работниц одесского кафе возрастом от 19 до 23 лет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра», — заявили в СБУ.

По версии гестаповцев, дабы установить координаты потенциальных целей, «фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок», и в случае обнаружения нужного объекта фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.

«Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники. Также фигурантки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, защищающих город из воздуха и морской акватории. Полученные сведения агентки мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ», — говорится в эсбэушном отчете.

В нем же утверждается, что за каждое выполненное задание «фигурантки получали от РФ денежное вознаграждение и просили оккупантов о своевременной эвакуации и трудоустройстве в одну из российских спецслужб».

Задержаны же были женщины якобы тогда, когда готовили отчет в ФСБ и, видимо, успели хорошо проделать работу, так как «СБУ провела дополнительные меры по обеспечению локаций украинских войск».

Женщинам вменяют статью «Государственное предательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения». Им грозит пожизненное заключение.

И следующий «улов».

Одновременно с женским коллективом были задержаны еще двое «агентов ФСБ», которые разведывали локации пограничных отрядов морской охраны в городе и области.

«23-летний одессит и его 18-летняя подруга под видом жениха и невесты обходили местность и фотографировались на фоне нужных объектов. Затем они передавали отчет куратору из ФСБ по Восточному военному округу РФ. Эти данные враг собирался использовать для ударов, но правоохранители задержали предателей на горячем, когда они шпионили вблизи потенциальной цели», — сообщает гестапо.

Помимо этого, по версии следствия, мужчине было поручено «расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации» (почему не миллион?) и поджечь местную электроподстанцию.

В СБУ уверяют, что вышли на «шпиона» всего месяц назад в одном из телеграм-чатов, где собираются «ухылянты».

Во время обыска у задержанных нашли мобильные телефоны с доказательствами шпионажа, банковскую карту, на которую поступали деньги ФСБ, и партию антиукраинских листовок.

Мужчине вменяют «Госизмену» — пожизненное, девушке — «Распространение информации о перемещении оружия, движении или расположении Вооруженных сил» — восемь лет тюрьмы.

И опять, уже в который раз, в «доказательной базе» СБУ удивляют сценарные несуразицы — то есть ходить в промзонах (там, обычно, склады с оружием) в свадебном платье и розой в кармане фрака — это поведение шпионов? Делать «дружеские селфи» на фоне заборов, которые одинаковы на всем земном шаре, это интересно ФСБ?.. Нет, дело не в том, что люди не работали, а в том, что у украинских оперов слишком бурная фантазия — лишь бы больше сепаров получили пожизненное.

А в остальном… шестеро «русских шпионов» за один день (только за один!) — не много ли для «украинского города»?