Одесса: СБУ повязала местного «Хайзенберга из ФСБ»

Два месяца назад мы писали о женщине, пойманной гестаповцами при попытке взорвать военкомат в Одессе. Женщину ловили показательно — со стрельбой и спецэффектами, избивая ногами и таская по земле. Экзекуция проходила на печально известном Куликовом поле (пара метров от военкомата), его перекрыли и выловили прохожих — может, подельники? А дальше — молчок.

И только сейчас в гестапо сообщили подробности, рапортовав о задержании напарника женщины — «агента ФСБ», само собой.

Им оказался 60-летний одессит, моряк на пенсии. На момент начала войны он гостил у сестры в России — там, мол, его и завербовали супостаты. По их же заданию он вернулся домой и сразу по приезду принялся выполнять т.н. тестовые задания — отчитывался о последствиях прилетов. Словно дебилы сами не отчитываются о них каждое утро — официально и с красочными картинками. А когда моряк на отлично прошел испытательный срок, куратор поручил ему готовить взрывные устройства и рассовывать их по «схронам» (в Одессе, кстати, нет такого слова).

«Он отправлял координаты схронов в ФСБ. Затем оккупанты присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов, которые забирали взрывные устройства. Фигурант «усиливал» их металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва», — это из сообщения СБУ.

А вот что добавляют коллеги из прокуратуры:

«Летом 2025 года мужчина вышел на связь с российским агентом, который предложил за деньги устроить теракт возле здания ТЦК. По инструкциям кураторов он купил компоненты и собрал дома самодельное взрывное устройство с 200 металлическими гайками, которое сработало бы от телефонного звонка. В июле злоумышленник спрятал готовую к активации бомбу в схроне на улице Черноморской. Для реализации плана он привлек жительницу Волынской области, специально прибывшую в Одессу. Женщина забрала рюкзак с устройством, перенесла его на Куликово поле и попыталась привести в действие. В этот момент на улице Канатной обоих задержали силовики, а бомбу обезвредили».

Что ж, печально, если такой Уолтер Уайт, снабжавший бомбами кучу мстителей, перерывший «под схроны» все побережье, в гестаповских лапах.

Смущает другое — в СБУ заявляют, что задержали химика-взрывотехника только сейчас, а в прокуратуре — что два месяца назад. Второе: в изъятом у него телефоне в качестве доказательства переписки с куратором — чушь собачья (см. фото).

А где же другие переписки, где тот телефон, который несчастная женщина несла к военкомату?.. И третье: когда ее (их?) ловили, пальба была сумасшедшая, ее слышало полгорода, а свидетели писали в соцсетях, что перед поимкой в женщину стреляли несколько раз, словно не собирались взять живой…

Отсюда и непонятно — это народные мстители, агенты ФСБ, или нацисты, подставляя людей, заметают следы своих же разборок? Вспомним то же покушение на Стерненко — там аналогично фигурировала женщина, куратор которой («агент ФСБ») представился сотрудником украинской спецслужбы (по официальной укроповской версии).

Ни одному слову верить нельзя.

Людей же, по любому устраняющих нацистов, жаль.