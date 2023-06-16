Одесса: СБУ задержала журналиста и участника Русской весны — сотрудничали с «агрессором»

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В Одессе задержали журналиста и героя его сюжета, которым вменяют работу на российский телеканал «Рен-ТВ».

«По данным следствия, по заказу пропагандистов злоумышленник согласился снять провокационное видео о ходе мобилизации в Украине. За 8 тысяч гривен он нанял своего знакомого на роль военкома местного центра комплектования», — сообщает пресс-служба СБУ.

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В этом ролике, который в СБУ называют фейковым, «военком» рассказывает об ужасах мобилизации в Одессе, о том, что ему надо выполнять план по доставке на фронт, как он выражается, «мяса», что происходящее он считает беспределом, однако военкомов поставили перед выбором: или сдавай план, или поедешь воевать. Также герой сюжета добавляет, что никогда бы не сказал ничего подобного украинскому телевидению.

«Этот фейк вышел в эфире российского «Рен-ТВ», откуда его подхватили более 20 пропагандистских информресурсов, среди которых и крупнейшие федеральные телеканалы», — настаивают в СБУ.

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Постановкой они считают ролик потому, что «в ходе обысков, проведенных у фигурантов, оперативники обнаружили и изъяли: актерский реквизит, военную форму и средства для грима».

Коричневый парик на «военкоме» из искусственного ворса, рыжая борода, явно чужие очки, неуставная тельняшка — все это и правда выглядит нелепо. Хотя мужчина и не отрицает, что шифруется и не может говорить правду на Украине.

Однако по данным местного русофобского издания «Думская», постоянно занятого выявлением «недобитой ваты», это никакой не военный, а:

«Сергей Юрецкий — участник пророссийских акций в Одессе, в том числе событий 2 мая 2014 года. Был участником боевой группы Виталия Будько по кличке Боцман. По непонятной причине к уголовной ответственности не привлекался».

(Сейчас по украинским соцсетям разгоняется повестка — мол, рано или поздно сядут все не дожженные 2 мая куликовцы).

Что же касается задержанного журналиста, то тут и догадок не надо — речь идет об известном одесском операторе Александре Сущенко, работавшем в домайданные времена на местном государственном телевидении, киностудии, в ряде местных телеканалов, естественно, делавшем сюжеты не только для Украины.

Но, как заявили в СБУ:

«После полномасштабного вторжения России он активно призывал к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления в своих соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения кремлевских пропагандистов и вошел с ними в контакт».

У обоих задержанных изъяли телефоны и компьютерную технику, у оператора — видеокамеры и электронные носители с исходниками материалов. Их, правда, миру не явили, однако объявили «доказательствами противоправной деятельности».

К тому же последнего подозревают еще и в «причастности к съемке ряда заказных сюжетов по событиям, связанным с Киево-Печерской лаврой».

Мужчинам вменяют уголовную статью «Государственная измена», в их случае грозящую 12-ю годами лишения свободы и конфискацией имущества.

Теперь по поводу несуразности ситуации и ряженого военкома.

Если верить СБУ (если!), то пусть само исполнение этого интервью останется на совести того, кто просто мог бы не выпустить его в эфир. Дешево выглядит.

Но есть и второй момент, он же главный… Ведь сказанное в сюжете — абсолютная правда! Одесские военкомы, по заказу из Киева, как говорится в означенном сюжете, действительно устраивают по части мобилизации кровавую мясорубку, и Интернет полон сотнями роликов, иллюстрирующих это. Ролики аматорские, снятые скрыто, без театральных бород — не фейки, а безмолвный крик обычных людей.

И если эти двое — оператор и актер — попытались донести правду пусть хоть таким, своеобразным способом, то честь им и хвала. Другое дело, что еще двоих людей Украина вычеркнула из жизни.