Одесса: Шабаш у Екатерины II — не снесли и обгадились

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

…а так всегда и бывает — сначала наобещают с три короба, а потом в «бомбосховыща». Несмотря на то, что снести памятник основательнице Одессы Екатерине II пообещали все — от главклоуна до гауляйтера Одесской области и лично Стерненко с кувалдой, ко Дню города, 2 сентября, сделать это никто так и не решился. Больше того, культурное агентство ООН, ЮНЕСКО, заявило, что поддерживает предложение о включении Одессы в список Всемирного наследия. А первая же в этом списке — как раз Екатерининская площадь с памятником. Без памятника-то что включать?..

Да, патриоты, конечно, надеялись, что по статуе императрицы «прилетит русский «калибр», но «чуда» не случилось. Однако один герой на Украину все же нашелся — депутат горсовета от «Европейской солидарности» Петр Обухов, тот самый, которого Шарий причислил к гей окружению Алексея Гончаренко (я лично ничего не знаю, не участвую). Он притащил к Екатерине однопартийцев и представителей организации «Демократична Сокира», которые провели у памятника искусственного раздора акцию под названием «Геть криваву катівницю!» (прочь кровавую палачиху).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В лучших традициях Ку-клукс-клана патриоты притащили с собой колпак, правда красный, символизирующий «кровавое горе, которое Екатерина принесла на украинскую землю», однако полицейские, круглосуточно охраняющие изваяние, шуганули одухотворенных «героев».

Но те не растерялись. Они вступили в диалог с изваянием: «Одоробло [пугало]! — Кричали ему. — Маркер русского мира!». «Идите на…», — думали про себя Екатерина, Потемкин, Зубов, де-Волан и де-Рибас.

«Почему в городе, где постоянно сносятся памятники архитектуры — такие, как типография Фесенко или Ришельевский театр, власть упорно уцепилась за этот символ имперской власти — потому что до сих пор не определилась: с кем она — с Украиной или отдельно», — высказался профессор Одесского национального университета им. Мечникова Тарас Гончарук.

«Одесситы просто не хотят знать настоящую историю и верят в мифы, которые много лет навязывала им сначала советская, а затем российская пропаганда», — поддержал коллегу писатель Виталий Гринчук.

«Екатерина — символ российского вторжения и кровавой войны, развязанной Путиным в Украине», — сказала депутатша ЕС Марина Бойко.

«Никакой культурной ценности этот памятник не представляет — только фигуры основателей исполнены талантливым скульптором Эдуардсом», — отрезал скульптор Сергей Савченко.

Собравший «лучших людей города» Петр Обухов резюмировал:

«Судьбу скульптурной композиции будет решать городской совет — как проголосуют депутаты. А поскольку там сейчас в большинстве находятся депутаты партии Труханова, нужно им объяснять, что монумент является признаком войны и русского мира».

Участники ритуала установили возле памятника бревна и зачем-то написали на них «Воля», «Держава», «Мова», «Січ», «Земля».

Присобачили на монумент украинский флаг. Махали топором. И Обухов махал. Как в анекдоте про дистрофика и муху: «Кыш, проклятая птица! Всю грудь истоптала!». Правда, под пристальным вниманием правоохранительных органов.

У патриотов паника, плохо они отрабатывают повестку. Вот что написал в Фейсбуке дегенерат-нацист Демьян Ганул:

«Сейчас финальная прямая по включению исторического центра Одессы в культурное наследие ЮНЕСКО, а памятники Екатерине II и Пушкину попадают в пределы исторического центра. Если до тех пор не демонтируют памятники русской царице и «писателю», то после принятия в ЮНЕСКО это будет сделать невозможно, международная организация с серьезным именем как ни как. Под видом защиты Одессы Геннадий Труханов хочет сохранить русский дух в городе. Не удивлюсь, если эта история с ЮНЕСКО делалась для защиты именно памятников россиянам. Схема понятна, выход один — немедленный демонтаж российских памятников».

Ясно, что вечно переобувающийся Труханов лепит понты, разрываясь между двумя электоральными группами, однако неплохо было бы ЮНЕСКО подсуетиться. Ведь шутки шутками, а полицейские патрули патрулями, но сила-то в руках оккупантов. Недаром народ побежал 2 сентября к Екатерине фотографироваться — как в последний раз. Ведь могут разрушить, могут…